Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не мог докричаться до наших защитников»

Три дня — этого вполне достаточно, чтобы переварить любой поединок. Даже самый неудачный, хотя в случае с поражением сборной Украины в Хорватии об этом речь не идет. Просто все мы считаем нашу страну футбольной и всегда ждем от наших команд побед, поэтому, когда нет результата, сразу призываем к радикальным переменам и негативно оцениваем качество самой игры…

У тренеров — своя специфика. Счет на табло влияет на их судьбы, но цифры в итоговом протоколе не должны сбивать с избранного пути, и наставник сборной Украины Андрей Шевченко, похоже, придерживается именно такого мнения. Команда движется в правильном направлении. Спотыкается, но не сворачивает с курса. Матч в Загребе может стать переломным для сине-желтых — он показал, что мы в любой ситуации стремимся играть в футбол, а не просто бьемся за результат. А коли так, значит, все у нас получится. Во всяком случае, у тренера уверенность в этом есть.

«Не хватило последней точки, последней передачи»

— Андрей Николаевич, сколько раз вы просматривали поединок в Загребе по видео?

— Три. Сразу после игры мне подготовили полную запись, а потом прислали монтаж ключевых моментов. Конечно, после детального просмотра и анализа матча впечатления немного поменялись, но в целом я придерживаюсь того же мнения, которое озвучил на пресс-конференции. У нас были ошибки, мы провели сложный поединок с сильным соперником, но на его фоне выглядели достойно.

— Чего именно не хватило для ничьей, как вы считаете?

— Исполнения. Нужна была последняя точка, последняя передача. Были моменты, но отсутствие их реализации нельзя объяснять невезением — это в корне неправильно. Это нехватка того самого исполнения. У хорватов оно было, у нас — нет.

— В футболе принято обсуждать, угадал тренер с составом или не угадал. Как вы считаете, вам это удалось?

— Мы выбрали лучший на тот момент состав, и сегодня я не буду говорить, что в случае чего принял бы другое решение. Не стану критиковать своих футболистов. Коль я им доверил место на поле, значит, взял ответственность на себя, а они, в свою очередь, пускай несут ответственность перед всей командой. Все эти вопросы мы обсудим внутри коллектива.

— Болезнь Руслана Малиновского сильно спутала вам карты при определении состава на игру?

— Мы его вызвали, чтобы он усилил команду, и полузащитник бельгийского Генка действительно был одним из кандидатов на попадание в старт. Мы видим в нем потенциал.

— Ожидали от хорватов такого дебюта?

— Да, они хорошо нагнетали в начале встречи, мы были к этому готовы, но нам не хватило резких контратак, к которым, в свою очередь, готовились и хозяева поля. Были ситуации, когда даже Лука Модрич стелился в подкатах, прерывая наши ответные выпады.

«У хорватов было больше обводок в середине поля»

— Полный цифровой расклад по игре уже изучили?

— Разумеется. Могу сказать, что мы серьезно уступили противнику только в одном компоненте — в индивидуальном мастерстве в середине поля. У хорватских полузащитников было гораздо больше обводок и вертикальных передач. Каждое такое индивидуальное действие помогает создавать численное преимущество в атаке, а нам этого как раз не хватило.

— В остальных компонентах вы не уступили?

— В чем-то — уступили, в чем-то — превзошли. Но в целом показатели равные. Где-то мы чуть лучше, где-то — они.

— На редкость удачным получился дебют Николая Матвиенко. Какие вы подобрали слова для этого молодого парня, который, по-моему, вообще не волновался?

— Матвиенко был очень внимательным и сконцентрированным во время всего нашего тренировочного процесса. Мы знали, что у него хорошая школа, на занятиях он прекрасно работал, показывал высокую интенсивность и хорошо влился в сам коллектив. Так что это место на поле парень заслужил, и мы все увидели, как он сыграл.

«Бывают моменты, когда нужно сыграть проще»

— Не секрет, что Андрей Шевченко —сторонник продуманного и тщательного выхода из обороны в атаку, но в первом тайме было слишком много инфарктных передач. Вы согласны?

— Во всем нужен разумный баланс, и в футболе бывают такие моменты, которые необходимо чувствовать на поле. Нам недоставало элементарной вариативности, высокий прессинг хорватов не был для нас сюрпризом, но все моменты мы, по сути, привезли себе сами. Да, у сборной Хорватии было много прострелов, но все они контролировались защитниками, они были к ним готовы. Ну а гол – это высочайшее мастерство нападающего Николы Калинича. Так исполнить — это нужно уметь.

— В перерыве вы указали ребятам на их ошибки?

— Я указывал на них еще в первом тайме, просто не мог докричаться до наших защитников. После 30-й минуты наступил период, когда мы на некоторое время потеряли уверенность как раз из-за таких вещей. Футбол — простая игра, ее нужно чувствовать. Выбили подальше, правильно расположились, поджали, сработали на подборе…

Конечно, я только приветствую желание ребят выходить в атаку через пас, мы этого как раз и требуем. Но бывают моменты, когда надо сыграть проще, и для нас это станет хорошим уроком. Это и называется — контроль игры. В конце первого тайма мы его немножечко потеряли, появилась нервозность, мы немного растянулись, и нас на этом поймали.

Хорваты, к слову, вообще играли очень просто. По-моему, они ни разу не разыгрывали мяч на своей половине поля. Когда мы шли в прессинг, клетчатые не рисковали. Так что нужна золотая середина, но играть на отбой мы не будем ни при каких обстоятельствах.

— Во втором тайме хозяева сознательно отдали нам инициативу?

— Сразу после перерыва они попробовали опять включить прессинг, мы из-под него несколько раз вышли, с учетом всех корректив, и потом хорваты сели назад, стали работать компактно на своей половине поля.

«В перерыве подсказали Жене Коноплянке»

— До перерыва хорошо работал правый фланг, а после перерыва — левый. Как это можно объяснить?

— Мы согласны, что в первом тайме с левой стороны не все получалось, там футболисты занимали не совсем правильную позицию. Мы внесли коррективы, подсказали Жене Коноплянке, чтобы он действовал ближе к центру, чаще работал между линиями, и это привело к хорошему взаимодействию с Николаем Матвиенко. К тому же в первом тайме были моменты, особенно когда простреливал Андрей Ярмоленко, в которых нам не хватало как раз второго эшелона, второго темпа.

— Коноплянке и Ярмоленко постоянно уделяют повышенное внимание — меньше двух защитников их, по-моему, никогда не опекает. Как с этим бороться?

— Да не надо с этим бороться — это нужно использовать другим футболистам, у которых появляются зоны. Мы к этому готовимся, нацеливаем игроков на такие действия, но не всегда все получается.

— После матча вы сказали, что у сборной Хорватии были хорошие информаторы. Намекали на Дарио Срну или Домагоя Виду?

— Нет (улыбается). Просто отметил, что хорваты знали, как против нас играть, они хорошо подготовились. У нас тоже было много информации, мы тоже разработали правильный план на игру, но еще раз повторю — нас подвело исполнение.

— На поединке было много почетных гостей. Один из них — Жозе Моуриньо. Вы успели с ним пообщаться?

— Мы не виделись, он сразу уехал в аэропорт.

— Как вы пережили свое первое поражение в тренерской карьере?

— Все нормально — я же не первый день в футболе. Перед матчем говорил, что результат для нас важен, но важна и сама игра, ее качество, а в этом отношении мы увидели немало положительных моментов на фоне такого серьезного соперника.

Евгений ГРЕСЬ