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А все ли так просто для МЮ и Барселоны?

Прогноз на игры четвертьфиналов ЛЧ и ЛЕ

  • 30.03.2017 11:53
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uefa.com
© uefa.com
Еврокубковая кампания сезона-2016/17 выходит на финишную прямую. Среди претендентов на победу в Лиге чемпионов и Лиге Европы остались восемь наиболее достойных команд, каждая из которых по-своему сильнее будущего визави по стадии 1/4-й финала. Именно о восьми матчах в двух всеми любимых клубных турнирах Старого Света мы и хотим поговорить с дорогими читателями-игроками.
 
Как известно, в рамках 1/8-й финала такие клубы, как немецкая «Боруссия» из Менхенгладбаха, итальянская «Рома» и греческий «Олимпиакос» своих визави пройти не смогли. После этого удивляться любым результатам в ЛЕ не приходится. У экспертов государственной лотереи тото «Фортуна Live» нет сомнений, что в четвертьфинале соревнования практически в каждой паре есть свой фаворит и «андердог» пары, но скучно и так, чтобы без интриги, не будет ни в одном противостоянии!
 
На первый взгляд, самым «очевидным», с точки зрения исхода борьбы в дуэли, видится поединок бельгийского «Андерлехта» и английского «Манчестер Юнайтед». Главный фаворит на победу в турнире, команда Жозе Моуриньо играет по принципу «главное – эффективность». В матчах «красных дьяволов» мы не видим искрометного футбола, этот коллектив действует максимально прагматично, но в конечном итоге шансов сопернику не оставляет. На наш взгляд, команда арендованного у киевского «Динамо» польского нападающего Лукаша Теодорчика мальчиком для битья в обеих встречах с МЮ не будет, но в конечном итоге визави уступит. Кроме того, немала вероятность того, что бельгийцы смогут забить в обоих поединках.
 
А вот более чем ровными парами мы считаем противостояния с участием голландского «Аякса» и немецкого «Шальке», а также французского «Лиона» и турецкого «Бешикташа». Если сравнить возможности команд, то небольшое предпочтение стоит отдать коллективам нашего парня в Германии Евгения Коноплянки и одного из самых лакомых форвардов на трансферном рынке Александра Ляказетта. В битве же испанской «Сельты» и бельгийского «Генка», за который выступает еще один украинец Руслан Малиновский, аналитики «Фортуна Live» склонны отдавать пальму первенства клубу-представителю Примеры.
 
В самом популярном клубном соревновании мира, Лиге чемпионов, есть сразу несколько пар, в которых определить победителя не так просто. Причем если вы считаете, что у полпреда Испании, каталонской «Барселоны», куда больше шансов пройти итальянский «Ювентус», а у английского «Лестера» будут дрожать коленки перед мадридским «Атлетико», спешим вас разочаровать. На наш взгляд, на этот раз «старая синьора» сможет навязать свою волю визави, и в конечном итоге вопрос победителя дуэли вполне может решиться на последних минутах второй игры. Если в полуфинале окажутся «зебры», никакой сенсацией это называть не стоит. В битве же «лис» с «индейцами» испанский представитель додавит визави только за счет большего опыта.
 
Не приходится сомневаться, что много голов нам подарит противостояние немецкой «Боруссии» из Дортмунда, и представителя Франции «Монако». Едва ли не самые атакующие клубы из чемпионатов «большой пятерки», подопечные Томаса Тухеля и Леонардо Жардима, несомненно, способны пробить ТБ в обеих встречах! Наконец, несомненной вишенкой на торте видится противостояние немецкой «Баварии» с бывшим клубом наставника ФК «Голливуд», итальянцем Карло Анчелотти. Команда профессионалов  «Фортуна Live» считает, что именно фактор экс-тренера «Милана» в этой дуэли будет решающим – папа Карло переиграет визави Зинедина Зидана в битве на поприще тактики. 

Источник — Sport.ua

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