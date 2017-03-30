А все ли так просто для МЮ и Барселоны?

Еврокубковая кампания сезона-2016/17 выходит на финишную прямую. Среди претендентов на победу в Лиге чемпионов и Лиге Европы остались восемь наиболее достойных команд, каждая из которых по-своему сильнее будущего визави по стадии 1/4-й финала. Именно о восьми матчах в двух всеми любимых клубных турнирах Старого Света мы и хотим поговорить с дорогими читателями-игроками.

Как известно, в рамках 1/8-й финала такие клубы, как немецкая «Боруссия» из Менхенгладбаха, итальянская «Рома» и греческий «Олимпиакос» своих визави пройти не смогли. После этого удивляться любым результатам в ЛЕ не приходится. У экспертов государственной лотереи тото « Фортуна Live » нет сомнений, что в четвертьфинале соревнования практически в каждой паре есть свой фаворит и «андердог» пары, но скучно и так, чтобы без интриги, не будет ни в одном противостоянии!

На первый взгляд, самым «очевидным», с точки зрения исхода борьбы в дуэли, видится поединок бельгийского «Андерлехта» и английского «Манчестер Юнайтед». Главный фаворит на победу в турнире, команда Жозе Моуриньо играет по принципу «главное – эффективность». В матчах «красных дьяволов» мы не видим искрометного футбола, этот коллектив действует максимально прагматично, но в конечном итоге шансов сопернику не оставляет. На наш взгляд, команда арендованного у киевского «Динамо» польского нападающего Лукаша Теодорчика мальчиком для битья в обеих встречах с МЮ не будет, но в конечном итоге визави уступит. Кроме того, немала вероятность того, что бельгийцы смогут забить в обоих поединках.

А вот более чем ровными парами мы считаем противостояния с участием голландского «Аякса» и немецкого «Шальке», а также французского «Лиона» и турецкого «Бешикташа». Если сравнить возможности команд, то небольшое предпочтение стоит отдать коллективам нашего парня в Германии Евгения Коноплянки и одного из самых лакомых форвардов на трансферном рынке Александра Ляказетта. В битве же испанской «Сельты» и бельгийского «Генка», за который выступает еще один украинец Руслан Малиновский, аналитики « Фортуна Live » склонны отдавать пальму первенства клубу-представителю Примеры.

В самом популярном клубном соревновании мира, Лиге чемпионов, есть сразу несколько пар, в которых определить победителя не так просто. Причем если вы считаете, что у полпреда Испании, каталонской «Барселоны», куда больше шансов пройти итальянский «Ювентус», а у английского «Лестера» будут дрожать коленки перед мадридским «Атлетико», спешим вас разочаровать. На наш взгляд, на этот раз «старая синьора» сможет навязать свою волю визави, и в конечном итоге вопрос победителя дуэли вполне может решиться на последних минутах второй игры. Если в полуфинале окажутся «зебры», никакой сенсацией это называть не стоит. В битве же «лис» с «индейцами» испанский представитель додавит визави только за счет большего опыта.