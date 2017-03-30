Артем ГОРДИЕНКО: «Надеюсь, не пропустим от «Шахтера» на 88-й»

Полосатым получается нынешний сезон для хавбека луганчан Артема Гордиенко: начинал он его стабильным игроком старта, считался таковым вплоть до октября, пока не началась черная полоса. Травмы одна за другой, операция и пропущенные зимние сборы.

В новом футбольном году «Заря» провела уже четыре поединка, он же пока сыграл только 17 минут в матче с «Шахтером», проигранном 1:2. Но усиленно готовится ко встрече с теми же «горняками» уже в рамках стартового тура второго этапа чемпионата УПЛ.

— Артем, ты пропустил финиш первой части сезона. Говорили, что «получил повреждение икроножной мышцы», причем на тренировке. С кем-то из партнеров столкнулся?

— В том-то и дело, что сам бежал, и схватило. Надрыв небольшой. Но тогда была одна травма, а сейчас восстанавливаюсь уже после другой. Это даже не повреждение — паховые кольца, оно само собой проявляется, у кого как, не обязательно травму получать. Да, пришлось операцию делать, здесь, в Киеве резали.

— То есть, первая половина сезона подарила супер-эмоции: борьбу за второе место с «Динамо» в чемпионате, Лигу Европы, а вторая — такую свинью подложила?

— Получается, так. Успел побывать на трех матчах группового раунда Лиги Европы, непередаваемые эмоции, я вам скажу. Особенно от Манчестера.

— В матче с «МЮ» ты даже поучаствовал, каково оно выходить на замену в таком поединке?

— У любого футболиста можете спросить, и он ответит, что на скамейке переживаешь больше, чем когда играешь. Поэтому 80 минут страшно нервничал, а 10 сыграл — уже спокойно себя чувствовал. Но атмосфера на «Олд Траффорд» это, конечно, нечто!

— В домашнем матче с манкунианцами ты уже не играл. Восстановление затянулось?

— Ой, не то чтобы осложнения, просто пока реабилитация после операции, то се. Я ж все зимние сборы пропустил, ребята в Турции работали, а я был в Запорожье, уколы кололи.

Как раз команда приехала со сборов, я только начал в общей группе заниматься. С тех пор вместе со всеми и тренируюсь.

— Почему же тогда только замена в матче против «Шахтера»? Еще не набрал нужную форму, или мышца беспокоит? Или просто в состав не проходишь?

— Уже все, слава Богу, залечил. Сейчас тренеры судят по тому, насколько готов.

Шахтер играет хорошо, быстрые атаки, все у них в высоком темпе. Нужно пытаться останавливать

— Как оценишь выступление «Зари» на первом этапе чемпионата?

— Не без провальных игр, но, думаю, неплохо пока. Идем на третьем месте. Лучше оценивать в конце, тогда объективнее получится.

— А вообще нравится нынешняя схема с двумя этапами?

— Честно, доиграем и посмотрим. Пока все так, необычно.

— Сочувствуете ребятам из нижней шестерки? Говорят, им в отличие от вас, неинтересно будет соперничать, как считаешь?

— Возможно, да. Там нужно было как-то по-другому делать может. Просто у тех, кто борется за выживание, у них есть интерес, а остальные просто будут играть, может, даже без интереса к набранным очкам.

— Зато вас уже в первом туре ждет «Шахтер», с которым встречались в позапрошлом матче. Что успел увидеть за те 17 минут, что провел на поле?

— Что там видеть?.. «Шахтер» играет хорошо, быстрые атаки, все у них в высоком темпе. Нужно пытаться останавливать.

— Вернидуб говорит, что готовите «Шахтеру» сюрприз. Он на поле выйдет в защите?

— Работаем в обычном режиме. Посмотрим, может что-то еще поменяется.

— Изменился «Шахтер» за зиму? Возмужал, проведя первые полноценные сборы с Фонсекой?

— Даже не знаю. Там подбор футболистов, как был солидный, так и остался. Может и есть изменения, но минимальные.

— Все отмечают, что как-то натужно «Шахтер» входит в новый футбольный год, с «Волынью» мучился, с вами, с «Олимпиком» вообще вничью сыграл. К слову, вы тоже чуть не отобрали очки у горняков. Тогда после поражения твои одноклубники заверили, что поработают над ошибками. Отработали? Теперь не спите на 88-й?

— (Улыбается). Не знаю, загадывать не хочу, пропустим или нет. Надеюсь, что нет, игра покажет. Пока что серьезно готовимся, работаем.

— Победный гол забил Максим Малышев, но не праздновал его, отдавая дань уважения бывшей команде. А вы после матча поздравили с голом товарища? Или после его возвращения в «Шахтер» не поддерживаете отношения?

— Ну так… На уровне «Привет», «Привет», и все.

— Против «Шахтера» опять не сыграют его игроки. Тебя наигрывают в старт?

— Ну, пока не знаю, это наш тренер решает. Скорее всего, арендованные не сыграют, но должна еще бумага прийти.

— «Заря» научилась играть в защите без Сивакова? Или шероховатости еще остались?

— Миша хороший футболист, но ведь незаменимых нет. Время и результат покажет, посмотрим.

— Столько шума было при переходе Бланко-Лещука, столько аплодисментов в адрес менеджмента клуба. Тебе не кажется, что аргентинец пока не оправдывает авансы?

— Не знаю, не хочу судить и никогда не сужу об игровых качествах коллег. Другие люди пусть этим занимаются.

— Тем не менее, «Шахтер» — лидер, без малого чемпион. Лично тебя «Динамо» удивляет в этом чемпионате нестабильностью?

— Не знаю, были провальные матчи, но они у всех есть. «Шахтер» пока сильнее.

Понимаю, что ответственность другая, теперь ты думаешь не только за себя, но и за семью отвечаешь. Рождение ребенка любого человека поменяет

— В конце прошлого года у вас в команде случилось знаменательное событие: женился твой добрый товарищ Петряк. Ты на свадьбе отплясывал, или еще хромал?

— (Смеется). Чуть еще прихрамывал, не мог двигаться в полную силу.

— А что вы с супругой Ксенией подарили другу семьи, если не секрет?

— Секрет, не могу сказать.

— Изменился Ваня, как официально стал «женатиком»? Серьезнее вроде стал.

— Да, конечно стал серьезнее, муж, глава семьи… Шучу, конечно, какой был, такой и остался.

— А тебя рождение сына изменило, ты же два года назад стал папой? Какие качества в характере появились, о которых даже не догадывался раньше?

— За собой так особо не замечаю, просто понимаю, что ответственность другая, теперь ты думаешь не только за себя, но и за семью отвечаешь. Рождение ребенка любого человека поменяет.

— А кто придумал такое необычное имя – Гордей. Извините, но из-за фамилии к нему в школе и так прилепилось бы такое прозвище?

— Сели, обсудили, я предложил. Бабушки, дедушки, жена — все поддержали, и так решили.

— В январе сынуле исполнилось два года, уже взрослый парень?

— Да, самая веселуха начинается — все ему надо, везде лезет, все нужно пощупать.

— Футбол смотрит, с мячиком играет?

— Да, мячики – это любимая игрушка. Футбол показываем, голы смотрит.

— Кстати, в Запорожье, где сейчас вынужденно базируется «Заря», одна из лучших ДЮСШ в стране. Сам поведешь лет через пять? Хотя ты в шесть начинал?

— Ну, если захочет, отведу. А заставлять и настаивать, чтобы обязательно вырос футболистом, не будем.

Я не кандидат в сборную, чего расстраиваться?

— В свое время ты как-то незаметно выбился в лидеры «Зари», в еврокубках проявил себя крепким бойцом, но лидером, типа Караваева, так и не стал. Чтобы считаться звездой, пусть даже украинского масштаба, кровь из носу нужно играть за сборную, согласен?

— Ну не знаю, кому как кажется. Не знаю даже, как ответить, я работаю, как и работал. А за сборную любой футболист хочет играть, мне так кажется.

— «Заря» пачками делегировала в сборную кандидатов, а тебя не вызывали. Расстраивался?

— Это те, о ком слухи ходят, что должны вызвать, а их не зовут, наверное, расстраиваются. А обо мне никаких разговоров не было, чего расстраиваться? Работать нужно (максимум в отношениях Гордиенко со сборной – включение его Михаилом Фоменко в резервный список перед Евро-2016 – Прим. авт.).

— Вот Петряк ездил на Хорватию. Какими впечатлениями поделился?

— Он пока только вернулся, я его толком и не видел. Он отдельно работал, а у нас двусторонка была, не успели поговорить. Сегодня расскажет.

— Тебе футбол понравился? Связка Модрич-Ракитич – мечта любого тренера?

— Думаю, да, не зря они играют в топовых клубах. Для любого тренера такие футболисты мечта.

— Кучер столько раз играл против Калинича в чемпионате Украины, а Никола забил так легко, что аж обидно.

— Да, видите, сейчас Калинич забивает много, и в очередной раз подтвердил, что он высококлассный футболист, не зря там играет.

— У наших кого-то бы выделил, чья игра понравилась?

— Некрасиво будет выделять кого-то.

У меня именно летом заканчивался, но я зимой еще на два года продлил. Заграница? Будет вариант, может, попаду куда-то

— Теперь из чемпионата Украины наши бегут быстрее, обгоняя легионеров. Летом, наверняка, снова толпа хлынет за кордон. У тебя когда контракт с «Зарей» заканчивается? Или ты не поедешь в Польшу, Беларусь, Казахстан?

— У меня именно летом заканчивался, но я зимой еще на два года продлил. Поэтому так пока.

— А если бы позвали за границу?

— Не знаю, как получится. Будет вариант, может, попаду куда-то.

— Кстати, списываешься, созваниваешься с Караваевым? Как-то стараетесь поддержать партнера? Вот в сборную не вызывался…

— У нас некоторые ребята тесно общаются с ним, конкретно я — нет. Я с Петряком больше всего дружу, со времен дубля еще вместе, хотя команда у нас дружная и у всех друг с другом отношения хорошие.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО