Николай МАТВИЕНКО: «Вместе с Малиновским спели «Между нами тает лед»

Дебютант национальной сборной Украины Николай Матвиенко рассказал о посвящении в «сборники», подаренной девушке футболке, разговоре с Фонсекой и несостоявшемся полете на воздушном шаре.

— Николай, при каких обстоятельствах вы узнали о вызове в сборную? Что испытали в этот момент?

— О вызове узнал из интернета, увидев заявочный лист из тридцати человек. Конечно, был очень рад и даже удивлен. Не думал, что это произойдет так быстро.

— Что сказал вам Андрей Шевченко при первой встрече? Какие давал наставления, советы?

— Он сказал: «Ты такой же игрок сборной, как и все остальные. Не волнуйся, все хорошо». Что-то вроде этого.

— Кроме игроков «Шахтера», кого-то знали из «сборников»?

— С ребятами, с которыми я играл еще за молодежную сборную. Это Ваня Петряк, Артем Беседин и Витя Цыганков.

— Вы выбрали игровой номер под цифрой «4». Это было ваше решение, или так получилось случайно?

— Мне эта цифра нравится еще с детства, но номер выпал случайно. Можно сказать, повезло.

— А песню с Русланом Малиновским на посвящение в новички сборной «Между нами тает лед» выбрали сами или помогли более старшие партнеры?

— Я волновался петь, много новых лиц, вся сборная передо мной. Не знал, какую песню выбрать. Думал, если спою грустную, то все равно все будут смеяться, поэтому решил выбрать повеселее. Спросил у ребят, что мне спеть. Они предложили «Между нами тает лед». Она сейчас популярная.

— Это был экспромт или вы с Русланом репетировали?

— Это было спонтанно, Руслан до последнего не знал, будет ли он петь и решился за минуту до того, как мы начали. Он даже не знал слов, поэтому просто помог мне, начитывая текст.

— Какие советы перед игрой с Хорватией вам давали более опытные футболисты?

— Все наставления основывались на том, чтобы играть спокойно, в свою игру. Наверное, хотели, чтобы я, как молодой игрок, не испугался.

— О чем вы думали в тот момент, когда вышли на поле и зазвучал гимн?

— Я настраивался на игру, эмоции были настолько сильные, что я их не помню. И очень приятно было, что наших болельщиков в Хорватии очень много.

— Когда прозвучал стартовый свисток, колени не дрожали, страха не было?

— Нет, как только вышел на разминку перед игрой, уже не волновался.

— А что вам сказали ребята и Андрей Шевченко уже после матча?

— Поздравили с дебютом и сказали, что весь матч нужно было играть так, как провели второй тайм. Но это было адресовано, пожалуй, ко всей команде, а не только ко мне.

— Могли сыграть успешнее в Загребе?

— Конечно. Ведь никогда не хочется проигрывать. Хочется только побеждать.

— С кем-то из хорватов после матча поменялись футболками?

— Первую футболку в сборной или новой команде никому не отдают! Я ее забрал себе. Точнее, отдал своей девушке.

— Поговорим о клубных делах. Как вы узнали, что есть предложение поиграть в аренде в «Карпатах»?

— Узнал от своего агента. Я посоветовался с родителями, с девушкой и решил, что это правильный шаг, шаг вперед. Меня хорошо приняли, с первых дней влился в коллектив, у меня во Львове все в порядке.

— Были предложение об аренде от других клубов?

— Честно говоря, не знаю. Мне предложили этот вариант, и меня он полностью устроил.

— Паулу Фонсека перед уходом в аренду что-нибудь вам пожелал или посоветовал?

— Пожелал мне удачи. А еще сказал, что считает этот переход правильным решением на данный момент, потому что мне сейчас было бы сложно выиграть конкуренцию: есть Исмаили, восстановился Азеведо, поэтому я, скорее всего, был бы в дубле.

— Вы дебютировали в «Шахтере» во времена Мирчи Луческу. Есть ли большая разница в принципах работы Луческу и Фонскеки?

— Есть, конечно. У Фонсеки очень много тактики, все на ней построено. Луческу же работал в клубе много лет, и у него все было уже очень слаженно, когда меня начинали наигрывать. Такой упорной тактической работы не было.

— «Карпаты» на днях оригинально представили новую форму. Как все происходило?

— Представление было очень эффектное. Во время презентации мы должны были еще подняться в небо на воздушном шаре, но из-за сильного ветра полет пришлось отменить. А форма красивая, мне нравится. Необычно и интересно выглядит желтый комплект.

— Вам это поможет в борьбе за сохранение прописки в Премьер-лиге?

— Коллектив у нас хороший, ребята стараются на тренировках, готовы выходить на поле и доказывать, что команда находится не на том месте, на котором должна быть.

— Какие личнно у вас планы на следующий сезон? Надолго ли в «Карпатах»?

— Не думаю об этом. Сейчас главная цель — эта игра со «Сталью». Я на нее настраиваюсь и не заглядываю наперед.