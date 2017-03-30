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Александр ГОЛОВКО: «Сборной можно поставить четверку»

Наставник национальной команды Украины U-21 рассказал о подготовке к отбору на Евро-2019

  • 30.03.2017 11:30
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ФФУ. Александр Головко
© ФФУ. Александр Головко

Молодежная сборная Украины пока только готовится к решению серьезных задач. До старта отборочного этапа ЕВРО-2019 еще почти полгода. Он начинается осенью. В течение нынешнего сбора команда Александра Головко провела три спарринга: один в Киеве против «Оболони», а остальные - против Турции и Сербии - на стадионах соперников. Все три матча закончились вничью. И для коуча, и для игроков подготовительный сбор, в первую очередь, был ознакомительным, ведь в таком составе готовились впервые.

Первое, что Александр Головко заметил в новой генерации «молодежки» - это характер. Именно на нем команда выехала в последних двух поединках. Главный тренер уверен - это открывает перед сборной большие перспективы:

- Если говорить об этих двух играх, то, наверное, по пятибальной системе можно четверку поставить. Провели две очень качественные игры. И в первой, и во второй мы пропускали мячи, но потом отыгрывались и могли побеждать.

Общий тонус и общее состояние мне понравились, как и желание ребят. Так что сбор прошел хорошо.

Дальше у нас турнир Лобановского. Скорей всего, в соперниках будут черногорцы, словенцы и финны. Пока так, предварительно.

После этого перед первым туром будет сбор, сыграем с одной из клубных команд – скорее всего, это будет в августе. И в сентябре у нас два выездных матча – уже начинается Отбор. Задачи ставятся самые амбициозные. Понятно, что главная задача молодежной сборной – это воспитание ребят. Если говорить о стратегической задаче – то это попадание на Олимпиаду-2020 в Японии через Чемпионат Европы-2020 – и там, естественно, как можно выше подняться. Задача непростая, но будем к этому стремиться.

Источник — ТК Футбол

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