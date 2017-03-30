Данило СИЛВА: «В Динамо прошли мои лучшие годы»

Бразильский защитник киевского «Динамо» Данило Силва, на протяжении семи лет защищавший цвета киевского «Динамо», поделился воспоминаниями о своей киевской карьере.

- Данило, в каком настроении ты прощаешься с «Динамо»? Что у тебя сейчас на душе?

- Прежде всего, меня одолевает чувство грусти, ведь семь лет, проведенных в клубе - это большой срок. Тяжело прощаться с «Динамо», я полюбил этот клуб, здесь прошли лучшие годы моей карьеры. Но таково мое решение – продолжить карьеру в Бразилии.

- Как принималось это решение, что на него повлияло?

- Я переговорил с президентом клуба, объяснил ему, что это решение всей моей семьи. И президент пошел мне навстречу.

- Ты долго был вне игры в связи с травмой. Как проходило восстановление?

- Еще с прошлого сезона я знал и чувствовал, что слишком нагружаю колено. В конце концов, это привело в травме, и мне пришлось делать операцию. Я играл на пределе возможностей, не жалея себя, и постепенно нагрузки давали о себе знать. Но я хотел давать максимум для клуба. Сейчас я еще в процессе восстановления, но уже через месяц или чуть больше я вернусь на поле.

- Какие самые яркие моменты карьеры в «Динамо» отложились в твоей памяти?

- Это выход в плей-офф Лиги чемпионов. Также встреча Лиги Европы с «Эвертоном» в Киеве, в которой мы победили со счетом 5:2. И, конечно, же завоеванные нами трофеи.

- За свою карьеру в «Динамо» ты забил три гола. Помнишь, когда, как и кому?

- Конечно, помню. Первый – в игре с «Закарпатьем». Пас мне отдал Нинкович, и я ударил с правой. Второй – в матче с «Ильичевцем» после паса Ярмоленко. И третий – в прошлом сезоне, в игре с «Александрией». Я отдал пас Ярмоленко, он вернул мне, и я забил ударом с левой.

- Доволен ли ты своей результативностью?

- (улыбается) Конечно, три гола за семь лет – это немного. Дело в том, что все тренеры «Динамо» просили меня при стандартных положениях у чужих ворот отходить назад. Мне всегда говорили: «Данило, ты очень быстрый, легкий. Ты должен оставаться сзади на случай контратак».

- Многие легионеры, приезжая в Украину, так и не становятся здесь «своими». Ты же хорошо знаешь язык, даже держишь руку на сердце во время гимна. Что для тебя значит Украина?

- Я увожу с собой в душе украинскую культуру, которой я проникся. Для меня она так же ценна, как и моя родная, бразильская. Мне очень нравится народ Украины, ваша страна.

- С кем из партнеров по команде тебе наиболее грустно прощаться? Кто стал для тебя лучшими друзьями в «Динамо»?

- Мы – одна команда, все мы – очень хорошие друзья. Было бы неправильно кого-то выделять... Конечно, это и Жуниор, и Дерлис, с которыми мы понимали друг друга с полуслова. Хотя то же могу сказать и об Андрее Ярмоленко, и о всех остальных ребятах.

- Ты много лет провел на одном фланге с лучшим по мнению большинства футболистом Украины – Андреем Ярмоленко. Как тебе с ним игралось, будет ли тебе его не хватать на правом фланге?

- Мне всегда было очень приятно играть с Андреем. Мы составляли очень хороший дуэт на фланге. Но я считаю, что он давал мне очень мало передач (смеется). Ярмоленко – футболист высочайшего класса, я уверен, что его ждет блестящее будущее.

- С уходом тебя и Мораеса в «Динамо» впервые за долгое время не осталось бразильцев. Ты провел больше всего игр среди них, а знаешь, кто еще из бразильцев сыграл за «Динамо» больше ста матчей?

- Должно быть, Бетао и Корреа…

- А еще Клебер и Диого Ринкон. Как тебе помогли твои соотечественники, когда ты переехал в Киев?

- Когда я переехал в Киев, мне очень помогли Бетао и Корреа. И я в последствии подобным образом помогал не только бразильцам, но и другим легионерам, чтобы они быстрее влились в коллектив и адаптировались к жизни в Украине.

- В последнее время в Украине не появляется новых игроков из Бразилии. Настроены ли сейчас бразильские таланты на переезд в Украину? Что там говорят о нашем чемпионате?

- На самом деле, несмотря на ситуацию в Украине, в Бразилии достаточно игроков, которые хотели бы играть за «Динамо». Это – великий клуб и он всегда будет привлекать, притягивать к себе талантливых футболистов.

- Думал ли ты о том, что когда-нибудь можешь вернуться в Киев уже в другом качестве – тренера или селекционера? Связывал ли ты свое будущее с «Динамо»?

- В настоящий момент я об этом не задумываюсь. Надеюсь, что еще пять-шесть лет буду играть на высоком уровне. А дальше – все возможно. По завершении карьеры, думаю, я бы с удовольствием согласился принести пользу «Динамо» - будь то селекция или другая сфера, если, конечно, на то будет воля президента клуба.

- Есть ли какие-то вещи, которые ты заберешь с собой в Бразилию в память об Украине?

- Да, это флаг Украины и вышиванка. Я их храню дома, и они будут у меня висеть на видном месте.

- Что бы ты хотел пожелать клубу и болельщикам?

- Прежде всего, я хочу поблагодарить президента клуба, семью Суркисов, весь футбольный клуб «Динамо», его прекрасных болельщиков. «Динамо» однозначно навсегда останется в моем сердце. Желаю этому клубу только удачи и всегда быть чемпионами!