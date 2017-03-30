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Петро ХАРЖЕВСЬКИЙ: «Поради Ярмоленко надихнули на перемоги»

Капітан юнацької збірної України - про вихід команди на Євро-2017

  • 30.03.2017 11:11
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Петро ХАРЖЕВСЬКИЙ: «Поради Ярмоленко надихнули на перемоги»
Капітан юнацької збірної команди України серед гравців до 17 років Петро Харжевський поділився враженнями від виходу його команди до фінальної частини Євро-2017 та розповів про зустріч своєї команди з наставником першої збірної Андрієм Шевченком та вінгером «синьо-жовтих» Андрієм Ярмоленком в Австрії.
 
-  Емоції просто фантастичні! На останніх секундах зустрічі забили вирішальний м’яч, який врешті дозволив нашій команді вийти на Євро-2017. Цілий день після того пройшов в ейфорії, і, коли вже прокинулись наступного дня, лише тоді команда зрозуміла, що все ж таки ми вийшли на чемпіонат Європи!
 
-  Що тренер сказав у роздягальні після гри з Австрією?
-  За цю гру тренер тільки похвалив, навіть за ті помилки, яких ми припустилися. За все те, що склалося врешті так, як треба.
 
-  Який матч, на Вашу думку, видався найбільш складним для збірної U-17 під час еліт-раунду?
-  Усі матчі на такому рівні дуже складні. Якщо говорити про матчі, то, напевне, саме останній матч виявився найбільш важливим та найемоційнішим для нас. Загалом, у нас в кожному поєдинку стояло завдання - перемогти, але в останньому матчі у нас просто не біло іншого варіанту. Тому на останніх хвилинах ми всі пішли вперед, всі переживали до останньої секунди і все ж таки зуміли досягти результату.
 
-  На Вашу думку, наскільки досвід проведення міжнародних матчів на рівні національних збірних є корисним для виховання та становлення футболістів?
-  Будь-який міжнародний досвід є надзвичайно корисним, тим більше на найвищому рівні, і ми будемо робити все для того, щоб розвиватися.
 
-  В ході підготовки Ваша команда проживала в Австрії в одному готелі з національною збірною, яка готувалася до матчу відбору ЧС-2018 із командою Хорватії. Чи вдалося Вам поспілкуватися з кимось із футболістів?
-  Так, звичайно, вдалось поспілкуватися, і це стало додатковим мотиватором для досягнення мети. Тому що це чудовий приклад для нас. Це головна збірна, потрапити до якої є мрією для кожного футболіста. Головний тренер національної збірної Андрій Шевченко та один із лідерів команди Андрій Ярмоленко дали наставницькі поради, які нас збадьорили та, вважаю, надихнули на майбутні перемоги!
 

Источник — Федерация футбола Украины

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