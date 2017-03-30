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Олег ДУЛУБ: «Я просто восхищен новой формой»

Львовские «Карпаты» презентовали новую форму команды

  • 30.03.2017 10:31
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  • 2 комментария
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Олег ДУЛУБ: «Я просто восхищен новой формой»
Вчера прошла презентация новой формы «Карпат», впечатлениями от которой представители команды поделились в интервью.
 
Олег Дулуб, тренер команды
 
- Я скажу одно слово – восхищен! Восхищен, как все организовано, представлено. На фоне Карпат… Я просто восхищен!
 
Николай Матвиенко, игрок команды:
 
- Форма понравилась, очень необычная. Интересно все три формы представлены. Тем более, желтой еще никогда не было. Красивая. Форма хорошего качества, на белой нарисован Львов – очень красиво.
 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 30.03.2017 10:38
    0
    надпис спонсора більший від зображення Львова... так собі... Бували й кращі! Однак, порівняно з "шедевром" збірної на ЧЄ-2016 форма й справді шикарна!
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    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 30.03.2017 10:43
    0
    Шеб рекламу вікон і морозива забрали, тоді супер було б...
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