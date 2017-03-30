Олег ДУЛУБ: «Я просто восхищен новой формой»

Вчера прошла презентация новой формы «Карпат», впечатлениями от которой представители команды поделились в интервью.

Олег Дулуб, тренер команды

- Я скажу одно слово – восхищен! Восхищен, как все организовано, представлено. На фоне Карпат… Я просто восхищен!

Николай Матвиенко, игрок команды:

- Форма понравилась, очень необычная. Интересно все три формы представлены. Тем более, желтой еще никогда не было. Красивая. Форма хорошего качества, на белой нарисован Львов – очень красиво.