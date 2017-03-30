Олег ДУЛУБ: «Я просто восхищен новой формой»

Вчера прошла презентация новой формы «Карпат», впечатлениями от которой представители команды поделились в интервью.
Олег Дулуб, тренер команды
- Я скажу одно слово – восхищен! Восхищен, как все организовано, представлено. На фоне Карпат… Я просто восхищен!
Николай Матвиенко, игрок команды:
- Форма понравилась, очень необычная. Интересно все три формы представлены. Тем более, желтой еще никогда не было. Красивая. Форма хорошего качества, на белой нарисован Львов – очень красиво.
Источник — ТК Футбол
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