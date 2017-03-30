Тріумфальна зустріч збірної U-17 у Будинку футболу

Після того, як команда Сергія Попова посіла друге місце у міні-турнірі еліт-раунду Євро-2017, обігравши на останніх секундах вирішального матчу австрійців, «синьо-жовтих» привітали із цим досягненням у Будинку футболу.

У штаб-квартирі Федерації футболу України новоспечених учасників континентальної першості зустрів перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко, який від імені керманича національної асоціації Андрія Павелка подякував хлопцям за позамежну самовіддачу та працю на футбольному полі зі стартових хвилин і аж до фінального свистка.

«Безумовно, це великий успіх усієї команди. Впевнений, що у вас є величезний потенціал, щоб не зупинятися на досягнутому і йти далі. У вас є все для того, щоб тримати марку і гідно представити рідну країну у Хорватії. Упевнений, що на вас вже зараз рівняється підростаюче покоління юних футболістів», - сказав Вадим Костюченко. Перший віце-президент ФФУ також висловив вдячність клубам, які делегували своїх гравців до збірної, за якісну підготовку футболістів та співпрацю з національною асоціацією.

Перший віце-президент ФФУ зазначив, що вже у квітні буде прийнято рішення щодо термінів збору команди напередодні Євро-2017, якій важливо буде пройти акліматизацію задля успішної участі у принципових футбольних баталіях.

У свою чергу, головний тренер збірної U-17 Сергій Попов подякував ФФУ за підтримку в організації збору для підготовки до еліт-раунду, виокремивши чудову можливість для його підопічних поспілкуватися зі своїми кумирами з головної команди країни.

«Спільне перебування з першою збірною в Австрії - це був відмінний стимул для нас. Думаю, напутні слова Андрія Шевченка та Андрія Ярмоленка мали особливе значення для хлопців, і на останніх секундах вони зуміли вибороти право грати на чемпіонаті Європи. Безумовно, це хороше досягнення, але це ще не та мета, до якої треба прагнути. Чемпіонат Європи повинен стати для них не фінішем, а черговою сходинкою до майбутніх звершень», - висловив впевненість Попов.

Зазначимо, що вже наступного понеділка у Хорватії пройде жеребкування фінальної стадії європейського форуму, матчі якого відбудуться з 3 по 19 травня.