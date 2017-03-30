Иван ЗОТЬКО: «Задача - выйти на Евро и Олимпиаду»

Молодежная сборная Украины до 21-го года провела спарринг против Сербии U-20. Соперник первым вышел вперед. После сэйва Каневцева первым на добивании был форвард сербов. Впрочем, «сине-желтые» быстро отыгрались. Зубков вывел Довбика лицом к лицу с вратарем, и форвард «Днепра» не ошибся. Как итог, 1:1 - первый подготовительный этап к отбору на ЕВРО-2019 завершен. Официальный поединок подопечные Александра Головко сыграют только в сентябре - против Латвии.

Иван Зотько, игрок молодежной сборной Украины:

- Была равная игра минуты до восьмидесятой. У них была красная карточка. Мы имели много возможностей, но они качественно оборонялись. Возможно, не хватило последнего удара или паса.

- Какие можно выделить тенденции после двух спаррингов?

- Мы впервые играем в таком составе. Тренер очень доволен тем, какую работу мы провели за эти дни. Он пожелал нам успехов в клубах и сказал, чтобы не забывали, что перед нами впереди стоят очень большие задачи - выхода на Чемпионат Европы и на Олимпиаду.