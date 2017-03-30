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Иван ЗОТЬКО: «Задача - выйти на Евро и Олимпиаду»

Игрок молодежной сборной Украины - о спарринге с Сербией (1:1)

  • 30.03.2017 09:53
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instagram.com. Иван Зотько
© instagram.com. Иван Зотько
Молодежная сборная Украины до 21-го года провела спарринг против Сербии U-20. Соперник первым вышел вперед. После сэйва Каневцева первым на добивании был форвард сербов. Впрочем, «сине-желтые» быстро отыгрались. Зубков вывел Довбика лицом к лицу с вратарем, и форвард «Днепра» не ошибся. Как итог, 1:1 - первый подготовительный этап к отбору на ЕВРО-2019 завершен. Официальный поединок подопечные Александра Головко сыграют только в сентябре - против Латвии.
 
Иван Зотько, игрок молодежной сборной Украины:
 
- Была равная игра минуты до восьмидесятой. У них была красная карточка. Мы имели много возможностей, но они качественно оборонялись. Возможно, не хватило последнего удара или паса.
 
- Какие можно выделить тенденции после двух спаррингов?
- Мы впервые играем в таком составе. Тренер очень доволен тем, какую работу мы провели за эти дни. Он пожелал нам успехов в клубах и сказал, чтобы не забывали, что перед нами впереди стоят очень большие задачи - выхода на Чемпионат Европы и на Олимпиаду.
 

Источник — ТК Футбол

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