Сергей ПОПОВ: «Пережили со сборной U-17 сильные эмоции»

Представители сборной Украины U-17 поделились эмоциями от выхода на ЕВРО-2017 в эксклюзивных комментариях «Футбол NEWS». В решающем матче Квалификации украинцы обыграли австрийцев 2:1: победный гол забил футболист «Шахтера» Алексей Кащук на 3-ей компенсированной минуте.

Сергей Попов, главный тренер сборной U-17:

- Вчера мы переживали очень сильные эмоции. Очень приятно, все довольны. Словами пока не могу все это передать. Поэтому надо все осмыслить, пережить, переспать с этим, надо время, чтобы осознать, что произошло.

Соперники? Сидели, прикидывали, но это дело такое – предполагать… Я думаю, слабых соперников нет. Чем они будут сильней – тем почетнее будут победы, поэтому мы настроены так же играть в футбол и добывать победы.

Петр Харжевский, футболист:

- Когда эмоции чуть-чуть остыли, мы осознали, что сделали. Потому что в первые часы после матча эмоции были фантастические, полностью еще все не осознавали.

- Насколько тяжелым вышел квалификационный этап?

- Мы готовились к очень тяжёлым играм, и такими они и вышли. Выиграли два валидольных матча на последних минутах. Но по-другому в футболе не бывает.

Алексей Кащук, футболист:

- До последнего верили в победу?

- Да.

- Что сказал тренер после матча?

- Тренер всех поблагодарил, сказал – молодцы, что выиграли, до конца боролись все вместе и поэтому победили.