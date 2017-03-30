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Сергей ПОПОВ: «Пережили со сборной U-17 сильные эмоции»

Главный тренер и игроки сборной Украины U-17 - о выходе команды на Евро-2017

  • 30.03.2017 09:48
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ФФУ. Сергей Попов
© ФФУ. Сергей Попов
Представители сборной Украины U-17 поделились эмоциями от выхода на ЕВРО-2017 в эксклюзивных комментариях «Футбол NEWS». В решающем матче Квалификации украинцы обыграли австрийцев 2:1: победный гол забил футболист «Шахтера» Алексей Кащук на 3-ей компенсированной минуте.
 
Сергей Попов, главный тренер сборной U-17:
 
- Вчера мы переживали очень сильные эмоции. Очень приятно, все довольны. Словами пока не могу все это передать. Поэтому надо все осмыслить, пережить, переспать с этим, надо время, чтобы осознать, что произошло.
 
Соперники? Сидели, прикидывали, но это дело такое – предполагать… Я думаю, слабых соперников нет. Чем они будут сильней – тем почетнее будут победы, поэтому мы настроены так же играть в футбол и добывать победы.
 
Петр Харжевский, футболист:
 
- Когда эмоции чуть-чуть остыли, мы осознали, что сделали. Потому что в первые часы после матча эмоции были фантастические, полностью еще все не осознавали.
 
- Насколько тяжелым вышел квалификационный этап?
- Мы готовились к очень тяжёлым играм, и такими они и вышли. Выиграли два валидольных матча на последних минутах. Но по-другому в футболе не бывает.
 
Алексей Кащук, футболист:
 
- До последнего верили в победу?
- Да.
 
- Что сказал тренер после матча?
- Тренер всех поблагодарил, сказал – молодцы, что выиграли, до конца боролись все вместе и поэтому победили.
 

Источник — ТК Футбол

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