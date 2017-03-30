Игорь ЯВОРСКИЙ: «Сборная выглядела бы надежней с Ракицким»

Известный украинский футбольный специалист Игорь Яворский поделился впечатлениями от от недавнего матча отборочного цикла ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Украины (1:0):

— К сожалению, сейчас реалии таковы, что уровень сборной Хорватии повыше чем у нашей главной команды и поэтому еще одним подспорьем в достижении положительного результата мог стать фарт.

И, действительно, когда в дебюте хорваты дважды «простили» наших за элементарные промахи, появилась надежда, что все может закончиться благополучно, однако грубая позиционная ошибка Кучера, после которой Калинич заставил капитулировать Пятова, все испортила. Дальше хорваты особо не рисковали, играя по счету...

Чувствовалось, что нашей сборной, у которой начался болезненный период смены поколений, не хватает сыгранности. Мне кажется, что еще до того, как Андрей Шевченко обнародовал расширенный список кандидатов в главную команду страны, нужно было позаботиться о проведении до поединка в Загребе, еще одного спарринга. Тем более, что многие новички, да и некоторые старожилы сборной не могли похвастаться игровой практикой.

На мой взгляд, наша сборная сыграла бы надежнее и эффективнее, если бы в центре обороны вместо Кучера действовал Ракицкий, с его умением дать точный первый пас, а правую бровку следовало отдать Морозюку. Все же, я придерживаюсь точки зрения, что КПД Ярмоленко был недостаточно высок еще и потому, что ему мало помогал Бутко...

Во втором тайме сборная Украины стала чаще контролировать мяч, однако это каких-то ощутимых дивидендов не принесло, скорее всего потому, что наши перепасовывались, преимущественно, на своей половине поля.

Теперь для нас все решится в ближайших двух матчах. Хотя если не удастся победить уже в июне в гостях сборную Финляндии, то можно будет, как говорят, рубануть с плеча и в оставшихся поединках делать ставку на молодежь, чтобы она набиралась международного опыта и планомерно готовилась к следующему чемпионату Европы...

Что касается Андрея Шевченко, то это не его вина, что украинский футбол сегодня оказался в таком положении. Рулевой доказывает, что чужого места не занимает...