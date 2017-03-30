Сергей ВАЛЯЕВ: «Иногда хочется вернуться на поле»

Бывший полузащитник «Металлиста» Сергей Валяев рассказал о начале своей тренерской карьеры.

— Вы по-прежнему неплохо смотритесь на поле. А могли бы сегодня выйти в матч УПЛ или хотя бы Первой лиги?

— Нет, уже не смог бы, потому что понимаю — кондиции уже не те. Но прошлое берет свое, мне иногда хочется с ними побегать. Есть какие-то технические элементы, которые лучше показать наглядно самому. Ну и когда я на поле, легче дирижировать, подсказывать что-то по тактике.

— Что с вами происходило после окончания карьеры футболиста?

— Последним моим клубом стал харьковский «Гелиос». Затем полтора года я пребывал вне футбола, отдыхал, после чего пошел на тренерские курсы и получил лицензии «С», «В», «А». Почти сразу же меня пригласили на должность главного тренера в команду Второй лиги «Никополь». Хоть тренерского опыта никакого не было, я все же рискнул и полгода отработал там. Правда, по ряду причин пришлось вернуться домой в Харьков, где какое-то время снова пребывал без работы, пока не получил предложение возглавить команду «Металлист Юниор».

— Сложно работать с молодежью?

— Вы знаете, очень приятно видеть, когда то, что ты требуешь, молодые ребята стараются выполнять. Хотя, конечно, приходится много работать над психологией ребят: где-то разбираться в их жизненных проблемах, где-то учить, применять какие-то санкции.

— На сегодняшний день можете поделиться каким-то результатом? Есть талантливые ребята в «Металлист Юниор»?

— Талантливых ребят много. Я скажу, что побывал на днях на матче Первой лиги «Гелиос» — «Десна» и сказал своим ребятам: поверьте, многие из вас не хуже профессионалов из этого дивизиона.

— Как набирали «Металлист Юниор»?

— Есть ребята, с которыми был знаком мой помощник Михаил Глушко и гендиректор клуба Владимир Линке. Они хорошо знакомы с юношеским футболом в городе и давали мне информацию. Плюс к нам многие приходили на просмотр, мы выбирали среди огромного количества людей. В основном все они местные, приглашать кого-то из других городов у нас нет возможности.

— Вы планируете связать с тренерством вашу будущую жизнь?

— Далеко идущих планов нет, на лицензию Pro подавать не собираюсь. У меня сейчас есть работа, которой я посвящаю все свое время и знания, а загадывать, что будет, не хочу.