Джиджи БУФФОН: «Ничто не волнует меня больше Лиги чемпионов»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от противостояния с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый матч туринцы проведут на своём поле 11 апреля.

- Испытываю ли я страх перед матчами с «Барселоной»? Все, кому не хватает мужества признать, что они испытывают страх перед такими матчами, либо врут, либо не являются топ-спортсменами. Главное заключается не в том, чтобы быть бесстрашным, а в том, как этот страх преодолеть. Для этого нужно пребывать в своих лучших кондициях.

Ничто не волнует меня больше, чем матч Лиги чемпионов. Это здорово – бороться и соперничать в этом турнире. Был бы рад выиграть Лигу чемпионов, но даже если этого сделать не удастся, буду благодарен этому турниру за эмоции, которые он мне дал.