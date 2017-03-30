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Джиджи БУФФОН: «Ничто не волнует меня больше Лиги чемпионов»

Капитан «Ювентуса» - о предстоящей встрече с «Барселоной»

  • 30.03.2017 09:23
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eurosport.ru. Джиджи Буффон
© eurosport.ru. Джиджи Буффон
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от противостояния с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый матч туринцы проведут на своём поле 11 апреля.
 
- Испытываю ли я страх перед матчами с «Барселоной»? Все, кому не хватает мужества признать, что они испытывают страх перед такими матчами, либо врут, либо не являются топ-спортсменами. Главное заключается не в том, чтобы быть бесстрашным, а в том, как этот страх преодолеть. Для этого нужно пребывать в своих лучших кондициях. 
 
Ничто не волнует меня больше, чем матч Лиги чемпионов. Это здорово – бороться и соперничать в этом турнире. Был бы рад выиграть Лигу чемпионов, но даже если этого сделать не удастся, буду благодарен этому турниру за эмоции, которые он мне дал.
 

Источник — ФК Ювентус

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