МЮ нашел замену Де Хеа в Интере

...не зможе! і не тому, що ДК дуже сильне, просто Олександрія розслабилась. Завдання попасти в 6-...

УКРАИНА НАША !!!,а твоя тюрьма и пораша

ПОСЛУШАЙ ПЛАТНЫЙ КОМЕНТАТОР!!!ДЛЯ ВСЕХ НАС УКРАИНЦЕВ УКРАИНА НАША !!!А ТЫ ВАТАН ДИВАНОВЫШИВАТНИК!...

"ватан" если тебе предложат хорошую деньгу в Украине приедишь?или к фашикам не скрепно?