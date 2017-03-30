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МЮ нашел замену Де Хеа в Интере

Самир Ханданович может перебраться в Англию

  • 30.03.2017 09:16
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Метки
ФК Интер. Самир Ханданович
© ФК Интер. Самир Ханданович
«Манчестер Юнайтед» может приобрести голкипера «Интера» Самира Хандановича в случае ухода Давида Де Хеа.
 
На испанского голкипера претендует мадридский «Реал», который намерен усилить вратарскую позицию нынешним летом. Манкунианцы рассматривают Хандановича как основного кандидата на замену испанцу. Сумма возможной сделки не сообщается.
 

Источник — Euro-football

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