Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Александрия сможет зацепиться за очки с Динамо»

Бывший нападающий «Полиграфтехники» Сергей Чуйченко — о серии невзрачных игр «Александрии» и своих ожиданиях от матча команды Шарана с действующим чемпионом Украины.

— Сергей, «Александрия» после обескуражившей всех победы над «Волынью» (6:0) выдала серию игр, в которых была крайне непохожей на прежнюю себя. Как итог — всего одно очко в трех матчах. В чем причина такого неожиданного спада?

— После той разгромной игры мне многие болельщики звонили, радовались. Сильно поддерживаем «Александрию»!.. Но все-таки 6:0 сказались на дальнейшем восприятии действительности: у ребят появилась некая уверенность в том, что они всё могут. За счет этого расслабились и слегка недооценили следующих соперников. Оппоненты же — наоборот: после того матча с «крестоносцами» побаивались «Александрию» и настраивались на нее с повышенной серьезностью. Вот и получились такие неубедительные результаты.

— Тот классический случай, когда шесть раз по 1:0 лучше однократного 6:0?

— Совершенно верно!

— Станут ли кадровые потери хозяев (дисквалификация Басова и Симинина, а также ряд травм) подспорьем для киевлян? Какой сценарий матча с «Динамо» ожидаете?

— Я считаю, что у Владимира Шарана имеется равноценная замена. Эти исполнители могут бороться на равных с игроками основы. К тому же «Александрия» — домашняя команда, которая перед своими болельщиками готова рвать каждый клочок земли. Вот за счет слаженных коллективных действий она и способна добиться результата с динамовцами. Футболисты «Александрии» однозначно навяжут серьезную борьбу — Киеву придется непросто. Не удивлюсь, если подопечные Шарана смогут зацепиться за результат — например, добудут ничью 1:1, — сказал Чуйченко.