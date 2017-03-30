Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Украина еще поборется за первое место»

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко поделился своими впечатлениями от недавнего матча отборочного цикла ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Украины (1:0).

— Сборная Украины уступила на выезде фавориту нашей отборочной группы за выход на ЧМ-2018 Хорватии. Могла ли команда Андрея Шевченко зацепиться за очки?

— Сама игра оставила двоякое впечатление, потому что наша сборная создала слишком мало опасных моментов. Конечно же, если бы мы реализовали свои немногочисленные шансы, то итог мог быть немного иным. Будем надеяться, что в следующих играх наша команда исправит ситуацию. Сделать это будет непросто, у Хорватии очень хорошая команда, в которой собраны игроки мирового класса. Отмечу, что не только Виктор Коваленко, но и ряд других игроков, сыграли ниже своих возможностей.

— В сборной Украины еще есть шансы потеснить хорватов с первого места? Или нашей команде предстоит сражаться за вторую строчку?

— С хорватами у нас есть ответная игра в родных стенах. Считаю, что наша команда еще может потягаться за первое место. Шансы есть всегда.

— Вам заметен прогресс нашей национальной сборной? Андрей Шевченко находится на правильном пути?

— Рано еще давать какие-то оценки его работе. Давайте подождем. Сборную Украины ожидает ряд важнейших матчей. Вот после них и поговорим. Андрей Шевченко привлекает в команду очень много молодых игроков. Есть вероятность того, что со временем они окрепнут и вырастут в хороших футболистов.

— В случае выхода нашей сборной на чемпионат мира, стоит ли ехать в Россию?

— Думаю, что не стоит.

— Очередную бледную игру в составе сборной Украины провел Евгений Коноплянка. Ходят слухи, что летом он покинет «Шальке». Какая команда или чемпионат подойдет Евгению?

— Трудно сказать. Действительно Коноплянка провел не лучшую свою игру. Понятное дело ему не хватает игровой практики, поэтому в матче с хорватами он выглядел неважно. Тренировки — тренировками, но официальные матчи это совсем другое. Даже не знаю, в какой команде у него получится заиграть. Многое зависит от него самого. Он слишком мало работает на оборону, возможно из-за этого наставник «Шальке» не видит его игроком основного состава. Все-таки Коноплянка играет на позиции полузащитника. Думаю, что ему нужно работать не только впереди, но возвращаться назад, чтобы максимально помогать своим защитникам.

— Оцените дебют в сборной Украины Николая Матвиенко.

— Как для дебютанта, то он сыграл неплохо. Явных провалов у него не было.

— Давайте перейдем к «Динамо». Вам нравится игра киевлян?

— Нет.

- Что нужно изменить, чтобы «Динамо» снова обрело свою лучшую игру?

— Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно находиться внутри команды. Знать, что там не так происходит и понимать, что можно улучшить. Нужно, чтобы у «Динамо» была мотивация, а ее нет, потому что очень большой отрыв от «Шахтера».

— Летом у Сергея Реброва заканчивается контракт с «Динамо». Ему стоит остаться или покинуть клуб?

— Не могу говорить за другого человека. В первую очередь Ребров должен сам определиться и выбрать свой путь. Этот вопрос должны решать президент «Динамо» с главным тренером.

— Недавно на тренировку сборной Украины среди ветеранов приходил Виктор Леоненко. Он продолжает посещать тренировки или, возможно, сам участвует в процессе?

— Он приходит, но не тренируется. Вот допустим, сегодня была тренировка, а Виктора Евгеньевича не было.

— 5 мая ваша команда сыграет с Израилем. С кем в этом году запланированы еще поединки?

— Будет много матчей по Украине. Что касается выездов за рубеж, то планируем полететь в Испанию и Америку.