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Артем ФРАНКОВ: «Видеоповтор победоносно наступает»

Украинский журналист - о введении в футбол видеоповторов

  • 30.03.2017 08:15
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Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков
Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков — об использовании видеоповторов в контрольном матче Франция — Испания (0:2).
 
«Ну что, дорогие читатели, видеоповтор победоносно наступает? Считаю, что справедливо отмененный гол Гризманна в товарняке Франция — Испания в начале второго тайма, а также справедливо „восстановленный“ гол Деулофеу ближе к концу матча, на что судейской бригаде оба раза потребовались считанные секунды — роскошный, зримый, весомый, убойный аргумент в пользу того, что мы должны максимально ускориться с этим процессом. И я не вижу причин, почему бы Премьер-лиге Украины не задуматься — пока только задуматься! над этим уже в свете грядущего сезона. Чтобы потом не догонять весь мир вприпрыжку. Никаких технических препятствий нет, поначалу можно и без монтажных пультов обойтись — достаточно внедрить еще одного ассистента арбитра у кретиноскопа. Ау, хозяева клубов, вам слово.
 
И не надо, пожалуйста, повторять о праве на ошибку, непредсказуемости футбола, утрате динамики и прочей галиматье. Важно всего лишь осознавать, что никакое использование видео не уберет ошибки на 100 процентов, потому что сие невозможно по определению. Но сколько же откровенного и скандального дерьма мы без малейшего напряжения выгребем этой экран-лопатой!
 
На всякий случай, чтобы консерваторы не утрировали: никто не собирается по ходу матча изучать штрафные, угловые и ауты — речь идет только о моментах с красной карточкой, пенальти и взятием ворот. Иначе — в самом деле, порнография, которую так любят выдвигать в качестве псевдоаргумента противники видео. См. другие виды спорта, там уже всё продумано и реализовано, не нужно считать себя исключительными только по той причине, что больше зарабатываете», — написал Артем Франков в редакционке нового номера своего журнала.
 

Источник — Журнал «Футбол»

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