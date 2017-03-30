Кравец может перебраться в Турцию

Форвард «Динамо» Артем Кравец летом может перебраться в клуб из Турции.
Сейчас футболист защищает цвета аутсайдера чемпионата Испании «Гранады» на правах аренды. Однако по окончании сезона Артем Кравец покинет клуб.
Возвращаться в Украину форвард не желает и стремится продолжить выступления в Европе.
Источник — Динамомания
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.