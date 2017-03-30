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Кравец может перебраться в Турцию

В услугах форварда «Гранады» заинтересован турецкий клуб

  • 30.03.2017 08:25
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ФФУ. Артем Кравец
© ФФУ. Артем Кравец
Форвард «Динамо» Артем Кравец летом может перебраться в клуб из Турции.
 
Сейчас футболист защищает цвета аутсайдера чемпионата Испании «Гранады» на правах аренды. Однако по окончании сезона Артем Кравец покинет клуб.
 
Возвращаться в Украину форвард не желает и стремится продолжить выступления в Европе.
 

 

Источник — Динамомания

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