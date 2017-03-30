Кравец может перебраться в Турцию

Форвард «Динамо» Артем Кравец летом может перебраться в клуб из Турции.

Сейчас футболист защищает цвета аутсайдера чемпионата Испании «Гранады» на правах аренды. Однако по окончании сезона Артем Кравец покинет клуб.

Возвращаться в Украину форвард не желает и стремится продолжить выступления в Европе.