Экс-игрок Динамо Чумак переехал в Беларусь

Украинский полузащитник Евгений Чумак, известный по выступлениям за «Динамо», продолжит карьеру за пределами Украины.
О подписании контракта с 21-летним футболистом вчера объявил на своем клубом сайта могилевский «Днепр». Сообщается, что срок соглашения между Чумаком и белорусским клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Напомним, что Чумак является воспитанником киевского «Динамо». Последним клубом полузащитника были львовские «Карпаты».
Источник — Динамо Киев от Шурика
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