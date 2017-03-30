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Экс-игрок Динамо Чумак переехал в Беларусь

Евгений Чумак будет защищать цвета могилевского «Днепра»

  • 30.03.2017 07:50
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Sport.ua. Евгений Чумак
© Sport.ua. Евгений Чумак
Украинский полузащитник Евгений Чумак, известный по выступлениям за «Динамо», продолжит карьеру за пределами Украины.
 
О подписании контракта с 21-летним футболистом вчера объявил на своем клубом сайта могилевский «Днепр». Сообщается, что срок соглашения между Чумаком и белорусским клубом рассчитан до конца текущего сезона.
 
Напомним, что Чумак является воспитанником киевского «Динамо». Последним клубом полузащитника были львовские «Карпаты».
 

Источник — Динамо Киев от Шурика

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