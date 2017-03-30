Эден АЗАР: «Деи не хотят переезжать из Лондона»

Бельгийский хавбек «Челси» Эден Азар опроверг информацию о своем возможном уходе.
- Мои дети любят Лондон, - говорит Азар. - Они уже привыкли к здешним правилам. Им нравится тут и у них нет желания пока куда - то переезжать. Я разговариваю на двух языках, французском и английском. В планах есть желание выучит японский или китайский языки. Вся наша семья любит жить в Лондоне. Возможно, когда я покончу с футболом, я вернусь в Бельгию, но это еще не скоро.
Источник — ФК Челси
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