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Эден АЗАР: «Деи не хотят переезжать из Лондона»

Полузащитник «Челси» не собирается менять прописку

  • 30.03.2017 07:31
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Метки
ФК Челси. Эден Азар
© ФК Челси. Эден Азар
Бельгийский хавбек «Челси» Эден Азар опроверг информацию о своем возможном уходе.
 
- Мои дети любят Лондон, - говорит Азар. - Они уже привыкли к здешним правилам. Им нравится тут и у них нет желания пока куда - то переезжать. Я разговариваю на двух языках, французском и английском. В планах есть желание выучит японский или китайский языки. Вся наша семья любит жить в Лондоне. Возможно, когда я покончу с футболом, я вернусь в Бельгию, но это еще не скоро.
 

Источник — ФК Челси

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