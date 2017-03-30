Эден АЗАР: «Деи не хотят переезжать из Лондона»

Шарик - поздравляю! Ты балбес!! А статью прочитать перед тыкание пальцАми в клаву пробовал??

Витёк, одной пулей вас двоих, для экономии.

Ну почему же сепар? Он же россиянин из Тюмени, приезжий... Его родина - там, у Путлера.

леоненко, ты просто пи...ар и сука!