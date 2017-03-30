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Защитник Ромы получил итальянское гражданство

Бразилец Эмерсон может сменить национальную команду

  • 30.03.2017 07:27
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Защитник Ромы получил итальянское гражданство
Защитник «Ромы» Эмерсон Палмиери дос Сантос отныне может выступать за сборную Италии, если получит соответствующее приглашение. 
 
22-летний защитник является уроженцем Бразилии и воспитанником академии «Сантоса», но благодаря тому, что его предок Альфонс Палмиери родом из Козенцы (Италия), Эмерсон получил итальянское гражданство. 
 
Защитник «Ромы» ранее выступал за сборную Бразилии U17, в составе которой провёл 14 матчей и забил 1 гол, но ни разу не выходил на поле в составе молодёжной или национальной команды.
 

Источник — Football-italia

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