Защитник Ромы получил итальянское гражданство

Защитник «Ромы» Эмерсон Палмиери дос Сантос отныне может выступать за сборную Италии, если получит соответствующее приглашение.

22-летний защитник является уроженцем Бразилии и воспитанником академии «Сантоса», но благодаря тому, что его предок Альфонс Палмиери родом из Козенцы (Италия), Эмерсон получил итальянское гражданство.

Защитник «Ромы» ранее выступал за сборную Бразилии U17, в составе которой провёл 14 матчей и забил 1 гол, но ни разу не выходил на поле в составе молодёжной или национальной команды.