Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Иван Трубочкин подписал контракт с Крумкачы

Украинский хавбек продолжит карьеру в чемпионате Беларуси

  • 29.03.2017 23:28
  • 88 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Крумкачы
© ФК Крумкачы

Украинский защитник Иван Трубочкин (1993 г.р.) подписал контракт с «Крумкачамi». Соглашение рассчитано до конца сезона-2017. Футболист будет выступать под 44-м номером.

Иван Трубочкин является воспитанником киевского «Динамо», в котором провёл 13 лет. С сезона 2013/14 Трубочкин играл за «Динамо-2» (Д2). В августе 2016 года Иван перешёл в шведский «Умео» (Д3), за который выступал вплоть до ноября 2016 года. С февраля 2017 года украинец находится в «Крумкачах» на просмотре.

– Очень рад подписать контракт. Долгое время находился без команды, а сейчас уже всё официально решилось. Рад стать частью этого клуба. После того, как перешёл сюда Владимир Николаевич, узнал про «Крумкачы». А так, особо за чемпионатом Беларуси не следил, мало что знал про белорусский футбол.

Немного успел познакомиться с болельщиками. Будем стараться приносить им только положительные эмоции. Надеюсь, в воскресенье люди придут и поддержат. Это поможет нам.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.