Иван Трубочкин подписал контракт с Крумкачы

Украинский защитник Иван Трубочкин (1993 г.р.) подписал контракт с «Крумкачамi». Соглашение рассчитано до конца сезона-2017. Футболист будет выступать под 44-м номером.



Иван Трубочкин является воспитанником киевского «Динамо», в котором провёл 13 лет. С сезона 2013/14 Трубочкин играл за «Динамо-2» (Д2). В августе 2016 года Иван перешёл в шведский «Умео» (Д3), за который выступал вплоть до ноября 2016 года. С февраля 2017 года украинец находится в «Крумкачах» на просмотре.



– Очень рад подписать контракт. Долгое время находился без команды, а сейчас уже всё официально решилось. Рад стать частью этого клуба. После того, как перешёл сюда Владимир Николаевич, узнал про «Крумкачы». А так, особо за чемпионатом Беларуси не следил, мало что знал про белорусский футбол.



Немного успел познакомиться с болельщиками. Будем стараться приносить им только положительные эмоции. Надеюсь, в воскресенье люди придут и поддержат. Это поможет нам.