Денис ОЛЕЙНИК: «Коноплянка оказал мне колоссальную поддержку»

Нельзя сказать, что в первых 12-ти турах Бундеслиги Денис ОЛЕЙНИК был игроком основного состава, но в заявки на матч попадал исправно. Однако декабрьская операция на мениске надолго оставила украинского полузащитника Дармштадта вне футбола. И вот, после продолжительного отсутствия, на прошлой неделе Олейник отыграл целый тайм в товарищеском матче против Гинсхайма. Об этом и о многом другом Денис поговорил с журналистами официального сайта Дармштадта.



— Денис, прошло две недели, как вы снова тренируетесь с командой после перенесенной операции на мениске. Как самочувствие?

— Мне все еще трудновато. Пропустил ведь много… После первых насыщенных тренировок я очень уставал. Но это нормально. Конечно, мне потребуется определенное время, что почувствовать себя готовым на все сто процентов. Но важно то, что я становлюсь сильнее день ото дня, с каждым занятием.



— Вы полностью избавились от болезненных ощущений?

— Да, я уже не ощущаю последствий травмы. Я работаю в общем ритме, с мячом, в спортзале, на поле. Никаких ограничений. Я очень рад, что удалось вернуться!



Честно говоря, не ожидал, что столько пробуду вне футбола. Мое восстановление после операции заняло больше времени, чем планировалось, но я все равно верил в успех. Я счастлив вновь оказаться в команде, с ребятами… Теперь моя цель — поскорее набрать необходимые кондиции, чтобы помочь коллективу на финише сезона.



— Насколько трудно вам было в период восстановления?

— Очень тяжело. Я пребывал не в самом лучшем психологическом состоянии, но это — футбол, и в нем может произойти все, что угодно. Мои друзья приезжали ко мне, поддерживали. И, конечно же, мои детки, которые придавали сил в моменты уныния. Хотя мы общались только по FaceTime, но зато каждый день!



— На прошлой неделе вы уже приняли участие в товарищеском матче против Гинсхайма (7:1)…

— Отличные чувства! Я долго ждал этого момента и наслаждался каждой секундой, проведенной на поле.



— Ваш приятель Артем Федецкий был вызван на матч сборной Украины против Хорватии…

— Да. Перед его отъездом в национальную команду я пожелал ему удачи. Надеюсь, что в скором времени я докажу своей игрой тренерскому штабу, что тоже достоин вызова. Очень хочу вернуться в сборную после долгого перерыва!



— Вы часто общаетесь с еще одним украинским легионером, выступающим в бундеслиге, Евгением Коноплянкой из Шальке?

— Да. Он мой хороший друг. Мы вместе играли в Днепре, и это прекрасно, что он тоже выступает в Бундеслиге. Во время моего лечения он оказал мне колоссальную поддержку.