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Денис ОЛЕЙНИК: «Коноплянка оказал мне колоссальную поддержку»

Украинский хавбек «Дармштадта» полностью восстановился после травмы

  • 29.03.2017 22:41
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sv98.de
© sv98.de

Нельзя сказать, что в первых 12-ти турах Бундеслиги Денис ОЛЕЙНИК был игроком основного состава, но в заявки на матч попадал исправно. Однако декабрьская операция на мениске надолго оставила украинского полузащитника Дармштадта вне футбола. И вот, после продолжительного отсутствия, на прошлой неделе Олейник отыграл целый тайм в товарищеском матче против Гинсхайма. Об этом и о многом другом Денис поговорил с журналистами официального сайта Дармштадта.

— Денис, прошло две недели, как вы снова тренируетесь с командой после перенесенной операции на мениске. Как самочувствие?
— Мне все еще трудновато. Пропустил ведь много… После первых насыщенных тренировок я очень уставал. Но это нормально. Конечно, мне потребуется определенное время, что почувствовать себя готовым на все сто процентов. Но важно то, что я становлюсь сильнее день ото дня, с каждым занятием.

— Вы полностью избавились от болезненных ощущений?
— Да, я уже не ощущаю последствий травмы. Я работаю в общем ритме, с мячом, в спортзале, на поле. Никаких ограничений. Я очень рад, что удалось вернуться!

Честно говоря, не ожидал, что столько пробуду вне футбола. Мое восстановление после операции заняло больше времени, чем планировалось, но я все равно верил в успех. Я счастлив вновь оказаться в команде, с ребятами… Теперь моя цель — поскорее набрать необходимые кондиции, чтобы помочь коллективу на финише сезона.

— Насколько трудно вам было в период восстановления?
— Очень тяжело. Я пребывал не в самом лучшем психологическом состоянии, но это — футбол, и в нем может произойти все, что угодно. Мои друзья приезжали ко мне, поддерживали. И, конечно же, мои детки, которые придавали сил в моменты уныния. Хотя мы общались только по FaceTime, но зато каждый день!

— На прошлой неделе вы уже приняли участие в товарищеском матче против Гинсхайма (7:1)…
— Отличные чувства! Я долго ждал этого момента и наслаждался каждой секундой, проведенной на поле.

— Ваш приятель Артем Федецкий был вызван на матч сборной Украины против Хорватии…
— Да. Перед его отъездом в национальную команду я пожелал ему удачи. Надеюсь, что в скором времени я докажу своей игрой тренерскому штабу, что тоже достоин вызова. Очень хочу вернуться в сборную после долгого перерыва!

— Вы часто общаетесь с еще одним украинским легионером, выступающим в бундеслиге, Евгением Коноплянкой из Шальке?
— Да. Он мой хороший друг. Мы вместе играли в Днепре, и это прекрасно, что он тоже выступает в Бундеслиге. Во время моего лечения он оказал мне колоссальную поддержку.

Источник — zbirna.com

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