Определились возможные соперники Украины на Евро-2017

Определились все возможные соперники сборной Украины U-17 в финальной части Евро-2017, который пройдет с 3 по 19 мая в Хорватии.
Среди соперников: Шотландия, Сербия, Голландия, Италия, Франция, Англия, Босния и Герцеговина, Ирландия, Хорватия, Германия, Турция, Венгрия, Норвегия, Испания и Фарерские острова.
Жеребьевка состоится в понедельник, 3 апреля, в Загребе.
Источник — Sport.ua
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