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Определились возможные соперники Украины на Евро-2017

Жеребьевка финальной части турнира пройдет 3 апреля

  • 29.03.2017 22:36
  • 626 просмотров
  • 1 комментария
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Определились все возможные соперники сборной Украины U-17 в финальной части Евро-2017, который пройдет с 3 по 19 мая в Хорватии.

Среди соперников: Шотландия, Сербия, Голландия, Италия, Франция, Англия, Босния и Герцеговина, Ирландия, Хорватия, Германия, Турция, Венгрия, Норвегия, Испания и Фарерские острова.

Жеребьевка состоится в понедельник, 3 апреля, в Загребе.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Modern_1
      Modern_1, 29.03.2017 22:51
    0
    Фареры прям футбольной страной стабт постепенно.
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