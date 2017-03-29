Тарас САКІВ: «Буду працювати для дебюту в УПЛ»

Гравець «Ворскли» Тарас Саків нещодавно дебютував в основному складі в товариському матчі з «Динамо», вийшовши на заміну.

Про дебют

«Емоції мене тоді, звісно, переповнювали. Давно чекав цього моменту, добре, що вдалося дебютувати хоча б в товариській грі. Думаю, що це не менш важливо для мене. Буду надалі працювати і докладу усіх зусиль, щоб тренерський штаб надав мені можливість дебютувати в Прем’єр-лізі.»

Про різницю тренувань у молодіжному та основному складах

«На тренуваннях з «основою» все потрібно робити дуже швидко. Працювати з м’ячем потрібно блискавично, адже тут у тебе не так багато часу на те, щоб прийняти рішення. Тобто вже до прийому м’яча потрібно знати, що зробити далі. Звісно, що й фізичні навантаження більші. Мене підтримають інші гравці і це дуже добре, дуже надихає.»

Про вболівальників «Ворскли»

«Добре, що нас зараз підтримують. Команді важлива підтримка вболівальників, особливо у той момент, коли потрібно вигравати. Це дуже добре, що вболівальники вірять у «Ворсклу» і підтримують її. Тому дуже прошу фанатів, щоб так було і надалі.»