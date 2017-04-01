Черноморец – Олимпик. Анонс

Выдержав двухнедельную паузу, которая была посвящена отборочным матчам чемпионата мира, в свой привычный ритм возвращается чемпионат Украины. В программе двух выходных дней матчи 23-го тура, а среди трех игр, которые запланированы на субботу, только в одной из них друг против друга сыграют команды, входящие в первую шестерку – «Черноморец» принимает «Олимпик».

Подобные игры в шестерках в новинку и для тренеров, и футболистов, и какое-то время обязательно у них уйдет, чтобы освоиться в новых условиях. С июля прошлого года большая часть команд Премьер-лиги проливала пот на тренировках и не щадила себя в играх чемпионата для решения вполне конкретной задачи – быть в топ-6. Теперь, когда самая важная задача, стоявшая на сезон, а именно такой, нет сомнений, она была у «Черноморца» и «Олимпика», решена, Александру Бабичу и Роману Санжару нужно включать свой потенциал тренера-психолога, чтобы футболисты не довольствовались достигнутым, а постарались выжать максимум из того положения, в котором они сейчас находятся. Никакого давления, играй в свое удовольствие, показывай себя, и, соответственно, радуй своим мастерством болельщиков.

Видимо, еще находясь под впечатлением от достигнутого результата, после ничьей с «Шахтером» Роман Санжар задекларировал стремление «зацепиться за еврокубки». Стремление похвальное, но потеря двух очков неделю назад в матчах с «Карпатами» не способствовали воплощение этого стремления в жизнь. Состоянию газона на Центральном стадионе Черкасс в послематчевых комментариях досталось по полной от всех участников матча 17-го тура, но применительно к номинальным хозяевам не может не возникнуть вопрос, а разве о черкасском огороде в «Олимпике» не знали, когда выбирали его в качестве места проведения игры? Ладно бы, на него пеняли игроки «Карпат», которых привезли в Черкассы и сказали, что игра будет здесь. Но со стороны «Олимпика» разглагольствовать о газоне как-то было не комильфо, тут, как говорится, «бачили очі, що вибирали». Вот и получается, что в «Олимпике» сами себя и наказали потерей очков. Благо, президент клуба Владислав Гельзин оперативно отреагировал, и теперь мы знаем, что оставшиеся пять домашних матчей «олимпики» будут играть на нормальном газоне киевского стадиона «Динамо».

На что еще нельзя было не обратить внимания по матчу «Олимпика» с «Карпатами», так это на то, что разницы в классе между командами не было заметно вообще (неужели, действительно, до такой степени газон её нивелировал?). Кроме того, как раз львовяне действовали и активнее, и с большим желанием, словно это перед ними была озвучена еврокубковая задача. Как бы там ни было, но этот ранее не сыгранный матч для «Олимпика» оказался очень полезным – это относится к клубному менеджменту, имел возможности сделать определенные выводы о настроении футболистов и Роман Санжар.

Если вспомнить перипетии событий, связанные с распределением команд по шестеркам уже в самом конце первой части чемпионата, то одним из самых памятным было то, каким образом «Черноморец» оказался досрочно в первой шестерке. А оформил её команде Александра Бабича не кто иной, как сегодняшний соперник – донецкий «Олимпик», совершив камбек в Полтаве. Как говорится в народе в подобных случаях, с «моряков» подопечным Санжара причитается, проставиться сам Бог велел. Возможно, что-то там чисто символическое между футболистами и будет иметь место, и это по-человечески будет правильно.

Но есть и другая сторона медали. После того памятного поражения от «Олимпика» главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко заметил, что если уж его команда не попала в шестерку, значит, она того не заслужила. Если следовать логике, то если «Черноморец» оказался в шестерке, значит, он это место заслужил. А чтобы убедить всех в этом окончательно, у дерзкой команды Александра Бабича есть 10 матчей с очень сильными соперниками, каждый из которых все-таки превосходит одесситов в классе и опыте. «Моряки» входят во вторую часть чемпионата с заметным отставанием от остальных команд, и подняться хотя бы на пятое место им будет очень сложно. Но вот повлиять на судьбу тех, кто поставил себе задачу пробиться в Европу, это реально в руках «Черноморца». Тот, кто до игры с одесситами заранее запишет себе три очка, может быть уже после игры сильно разочарован.

Матч первого круга, проходивший в Одессе, наверняка памятен обеим командам. «Олимпику» – по причине крупного поражения 0:3, к которому привели дубль Евгения Мартыненко и мяч Владимира Барилко. А для одесситов та виктория была ценной тем, что добыта после трех подряд поражений на старте сезона от «Ворсклы», «Шахтера» и «Зари» с общим счетом 1:9. Немногие при таком начале сезона поставили бы на то, что «Черноморец» окажется там, где он сейчас. В целом же, в рамках Премьер-лиги «Черноморцу» и «Олимпику» предстоит провести 7-й матч, и пока общий баланс на стороне гостей: 3 победы, 2 поражения и одна ничья, но разница забитых и пропущенных при этом в пользу «моряков» 10:7.

Общее количество матчей в Премьер-лиге, проведенных арбитром сегодняшней игры в Одессе Сергеем Березкой, приближается к числу 100. В субботу киевский рефери в 97-й раз выведет на поле команды из нашего сильнейшего дивизиона. На матчах «Черноморца» Березка работал очень много – 17 раз, и в них он фиксировал 4 победы одесситов, 5 ничьих и 8 поражений, мячи 12:19. А вот игр с участием «Олимпика» у Березки было всего три: дончане в них по разу выиграли, сыграли вничью и проиграли, мячи 3:5.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Безрук, Азацкий, Аблитаров, Ковалец, Коркишко, Андриевский, Хобленко, Смирнов, Кабаев, Люлька, Каплиенко

«Олимпик»: Махарадзе, Гошкодеря, Моха, Гришко, Немчанинов, Цимбалюк, Эмерсон, Матяж, Богданов, Шестаков, Олийнык

Котировки букмекеров:

Олимп: 2,85 – 3,16 – 2,49

Марафон: 2,95 – 3,22 – 2,55

Bwin: 2,75 – 3,10 – 2,40

1 апреля, суббота