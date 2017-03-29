Ігор ПЕРДУТА: «Для нас зараз підтримка – головне»

На учорашньому тренуванні «Ворскли» працювали також і журналісти прес-служби «Ворскли». Звісно, не у тому сенсі, що тренувалися на рівні з іншими, а виконували свої професійні обов’язки. Після заняття вдалося поспілкуватися з Ігорем Пердутою, який вже сьомий рік захищає кольори полтавського клубу.



Про тренування



«Навантаження було дуже великим, але було цікаво. Грали «зелена» проти «червоної» команди. «Зелені», на жаль, програли… Цікаве тренування, попрацювали, нам це піде на користь.»



Про найближчий матч з «Волинню»



«Ми будемо грати на перемогу, хочемо порадувати наших вболівальників. Адже ми давно не вигравали у Полтаві. Хочу скористатися можливістю та покликати всіх на стадіон. Дякуємо тим вболівальникам, які зараз із нами у такий скрутний момент. Вони з нами, нас підтримують, а ми будемо робити усе можливе, щоб вийти з важкої ситуації. Для нас зараз підтримка – головне, а ми будемо грати для вболівальників, для всієї Полтави.»



Про підтримку вболівальників



«Це дуже добре, що зараз ультрас вірять в команду та тренера і підтримують нас. Вони і на виїзних іграх постійно з нами і ми відчуваємо підтримку на стадіоні.»



Про спілкування з ультрас



«Ми після ігор дякуємо хлопцям, а вони висловлюють підтримку, кажуть «хлопці, ми з вами, давай те тримайтеся». Після ігор, які нам відверто не вдаються, говорять, щоб ми старалися краще, адже так не можна грати. В принципі, у нас дуже гарні стосунки, ми постійно спілкуємося. Головне, що вони розуміють нас, а ми їх. Тому передаю ультрас привіт, чекаємо на стадіоні. Проти «Волині» зробимо все можливе, щоби порадувати вболівальників.»