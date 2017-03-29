Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сергій ПОПОВ: «Сказав хлопцям, що вони зробили велику справу»

Головний тренер юнацької збірної команди України U-17 про виступ команди в Австрії

  • 29.03.2017 20:51
  • 69 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Сергій ПОПОВ: «Сказав хлопцям, що вони зробили велику справу»
Головний тренер юнацької збірної команди України U-17, котра вчора в драматичному матчі переграла господарів еліт-раунду Євро-2017 збірну Австрії та вийшла на континентальну першість, Сергій Попов поділився з прес-службою ФФУ враженнями від виступів команди в Австрії.
 
-  Дуже приємно, всі задоволені результатом. Вчора ми дуже переживали. Словами це складно передати, потрібно осмислити, пережити, переспати з цим хоча б одну ніч, щоб зрозуміти що відбулося.
 
-  З тих трьох матчів, що ви провели, який, на Вашу думку, був найскладнішим?
-  Я думаю, що матч з Францією.
 
-  Останній матч був надзвичайно напружений, чи вірили Ви в те, що наша збірна пройде далі?
-  Якщо чесно, то так. Коли наш воротар відбив м’яча у поперечину, то я подумав, що ми заб’ємо.
 
-  Схоже, Ваша команда повернулася з Австрії із кадровими втратами…
-  Так, на жаль, дуже прикру та серйозну травму отримав Тарас Дмитрук. Причому не в ігровому епізоді, він просто оступився, а вийшла серйозна травма. Це своєрідна ложка дьогтю за результатами наших виступів.
 
-  Що Ви сказали хлопцям після матчу зі збірною Австрії, коли вони здобули путівку на Євро-2017?
-  Протягом турніру я дуже багато їх критикував, а після цього матчу зайшов в роздягальню та сказав, що вони просто молодці і зробили велику справу, а завтра буде новий день і нові цілі.

Источник — Федерация футбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.