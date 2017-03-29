Сергій ПОПОВ: «Сказав хлопцям, що вони зробили велику справу»

Головний тренер юнацької збірної команди України U-17, котра вчора в драматичному матчі переграла господарів еліт-раунду Євро-2017 збірну Австрії та вийшла на континентальну першість, Сергій Попов поділився з прес-службою ФФУ враженнями від виступів команди в Австрії.

- Дуже приємно, всі задоволені результатом. Вчора ми дуже переживали. Словами це складно передати, потрібно осмислити, пережити, переспати з цим хоча б одну ніч, щоб зрозуміти що відбулося.

- З тих трьох матчів, що ви провели, який, на Вашу думку, був найскладнішим?

- Я думаю, що матч з Францією.

- Останній матч був надзвичайно напружений, чи вірили Ви в те, що наша збірна пройде далі?

- Якщо чесно, то так. Коли наш воротар відбив м’яча у поперечину, то я подумав, що ми заб’ємо.

- Схоже, Ваша команда повернулася з Австрії із кадровими втратами…

- Так, на жаль, дуже прикру та серйозну травму отримав Тарас Дмитрук. Причому не в ігровому епізоді, він просто оступився, а вийшла серйозна травма. Це своєрідна ложка дьогтю за результатами наших виступів.

- Що Ви сказали хлопцям після матчу зі збірною Австрії, коли вони здобули путівку на Євро-2017?

- Протягом турніру я дуже багато їх критикував, а після цього матчу зайшов в роздягальню та сказав, що вони просто молодці і зробили велику справу, а завтра буде новий день і нові цілі.