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Сборная Шевченко: по графику Лобановского и Михайличенко

Анализ выступления сборной Украины в отборе на ЧМ-2018

  • 29.03.2017 20:40
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Сборная Шевченко: по графику Лобановского и Михайличенко

К середине отборочного турнира ЧМ-2018 Андрей Шевченко смог победить лишь дважды, но по сыгранному графику он не уступает Валерию Лобановскому и Алексею Михайличенко.

Поражением в Загребе от Хорватии (0:1) сборная Украины подвела промежуточный итог выступлений в отборе на чемпионат мира-2018, сыграв ровно половину матчей в своей группе.

Среди всех наставников украинской национальной команды Андрей Шевченко не показал лучший результат в истории, хотя проводить аналогии наверняка еще рановато, тем более, что возможности для исправления ситуации в оставшихся пяти матчах остаются.

На сегодня Украина идет третьей в своей группе, набрав одинаковое количество очков с Турцией (по 8) и отставая на два очка от Исландии и на пять хорватов. В активе сборной две победы, две ничьи и одно поражение. В истории отборочных циклов у национальной команды хуже старт был только в дебютном отборе на Евро-1996. А так Шевченко идет по графику своих предшественников — Валерия Лобановского и Алексея Михайличенко, которые показали со сборной идентичные результаты — соответственно, в отборах на ЧМ-2002 и ЧМ-2010. Все остальные тренеры сборной, а в рассчет возьмем только тех, кто начинал (и заканчивал) отборочный цикл, набирали очков побольше.

Лучший набор — у Сабо и Блохина

Четыре победы при одном поражении (12 очков) — наилучшие старты в истории сборной Украины после пяти сыгранных матчей. Таких результатов добились Йожеф Сабо в отборе на ЧМ-1998 и Олег Блохин в отборе на Евро-2008. Разница в том, что команда Сабо заняла второе итоговое место в группе, а в плей-офф не совладала с Хорватией. Ну а Блохин после резвого старта в оставшихся семи матчах смог выиграть только у Фарерских островов, что привело к четвертому итоговому месту и отставке. Для объективности отметим, что Сабо в первых пяти турах еще не успел сыграть с Германией, а Блохин — с Францией.

Без поражений — Сабо, Блохин и Буряк

Йожеф Сабо — единственный тренер в истории сборной Украины, который прошел групповой турнир без поражений. Это был отбор на Евро-2000, и в первых пяти матчах команда победила трижды при двух ничьих. Итог: второе место (после Франции), а потом неудача в плей-офф против Словении. Олег Блохин в своем дебютном отборочном цикле ЧМ-2006 сходу достиг всеобщей мечты и вывел команду в финальную часть, причем досрочно. В первых пяти турах у сборной тоже было три победы и две ничьи. Ну и в отборе на Евро-2004 у Леонида Буряка все складывалось поначалу неплохо (две победы и три ничьи), но ключевые поражения от Греции с Испанией, а также домашняя ничья с Северной Ирландией, отбросили команду на третью итоговую строчку. Работа Буряка на этом закончилась.

График Лобановского и Михайличенко

Валерий Лобановский неудачно дебютировал с командой в отборе на ЧМ-2002, проиграв в Киеве полякам (1:3). К пятому туру ситуация была все еще сложной — даже несмотря на выездные победы над Арменией (3:2) и Норвегией (1:0). Развернуться не давали ничьи — с Беларусью дома (0:0) и Уэльсом в гостях (1:1). Впрочем, в итоге команда все равно стала второй, но в плей-офф уступила Германии, после чего Лобановский подал в отставку.

У Алексея Михайличенко в отборе на ЧМ-2010 группа была очень сложной, но в первых пяти турах тренер с командой добился стратегических ничьих с Хорватией — 0:0 в Харькове и 2:2 в Загребе. Поражение от Англии (1:2) не стало неожиданностью, зато свой максимум — с белоусами (1:0) и Казахстаном (3:1) — сборная взяла. В итоге — второе место, неудавшийся плей-офф с Грецией и увольнение тренера.

Андрей Шевченко свой путь в отборе начал с ничьих — против Исландии (1:1) и Турции (2:2). Победы над Косово (3:0) и Финляндией (1:0) придали оптимизма, который тал трещину в Загребе с Хорватией (0:1). У команды по календарю два домашних поединка — с хорватами и турками, а также выездные с исландцами, косоварами и финнами. Пока что все в руках сборной. Например, Сабо с командой в отборе на Евро-2000 тоже потерял дома очки с Исландией (1:1), но в Рейкьявике именно Шевченко заработал решающий пенальти (1:0). Дубль Шевы в Стамбуле в отборе на ЧМ-2006 помог разбить турков (3:0), но уже в роли тренера Андрей Николаевич не сумел удержать победный счет 2:0 с турками в Конье. «Ничейный опыт» Михайличенко против хорватов тоже не пригодился.

Лучшая стратегия — победы

Три очка лучше одного — в этом состоит футбольная истина. Михаил Фоменко, которого многие критиковали за чересчур осторожный футбол, в отборе на Евро-2016 тоже неудачно стартовал, дважды проиграв в первых пяти матчах — Словакии и Испании (по 0:1). Так вот в том отборочном цикле национальная команда лишь однажды сыграла вничью (со словаками на выезде). Третье место в группе вывело в плей-офф, где была одержана историческая победа над Словенией.

Но у Шевченко ситуация хуже, потому что третье место ничего не дает. По регламенту отборочного турнира, прямую путевку на ЧМ-2018 получит победитель группы, а среди девяти команд, занявших вторые места, для плей-офф отберут только восемь. Критерием будут служить набранные очки и разница мячей. Так что победы от сборной Украины желательны еще и с убедительным счетом.

Источник — MatchDay

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