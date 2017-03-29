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Динамо готовится к играм второго этапа УПЛ

В ближайшее время киевский клуб проведет три матча

  • 29.03.2017 18:43
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ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к играм в первой шестерке УПЛ.

В ближайшее время, фактически в течение недели, подопечные Сергея Реброва проведут три матча. Сначала в воскресенье «бело-синие» встретятся с «Александрией», посреди недели сойдутся в кубковом поединке с ахтырским «Нефтяник» (оба матча - выездные), после чего на следующий уик-энд принимать «Олимпик».

Напомним, в субботу динамовцы в отсутствие «сборников» сыграли домашний спарринг с полтавской «Ворсклой», в котором уверенно победили со счетом 4:0.

После возвращения игроков, вызванных в сборную Украины, команда начала целенаправленно готовиться к ближайшему матчу. По состоянию на среду в расположение клуба вернулся и присоединился к работе в основной группе еще один сборник - Тамаш Кадар.

А вот Домагой Вида и Дерлиз Гонсалес матчи за свои национальные команды провели лишь вчера и сегодня поздно ночью соответственно, поэтому на них Сергей Ребров пока не мог рассчитывать.

В среду занятие было посвящено чисто игровым упражнениям. Сначала разделены на несколько групп игроки отрабатывали удары по воротам, затем - короткие передачи и владения мячом, а в завершение сыграли тактическую двусторонку. В основной группе тренировались и игроки молодежного состава, которые были вовлечены во время контрольного матча с «Ворсклой».

Завтра и послезавтра подготовка к первой игре второго этапа УПЛ продолжится, а в субботу после утренней тренировки после обеда команда отправится в Александрию.

Источник — ФК Динамо Киев

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