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ЛЕОНЕНКО: «Тимощук играл в Зените – его расстрелять теперь за это?»

Футбольный эксперт – о переходе украинца в тренерский штаб «Зенита»

  • 29.03.2017 18:18
  • 1124 просмотров
  • 6 комментария
Метки
vz.ua. Виктор Леоненко
© vz.ua. Виктор Леоненко

Футбольный эксперт Виктор Леоненко высказал мнение по поводу решения Анатолия Тимощука войти в тренерский штаб «Зенита».

«Я рад, что Тимощук наконец принял решение заканчивать карьеру. Думаю, сейчас все болельщики выдохнули. А говорить о нем как о тренере пока еще рано. Я могу только пожелать ему здоровья и удачи, чтобы у него все получилось. Дух у него есть. Но одного духа мало, нужны еще ум и мастерство.

Толик сам лучше знает - ехать ему в Россию или не ехать. Только он решает, не мы, и не государство, потому что это его будущее. Он ведь в «Зените» играл, выиграл много трофеев, был капитаном команды, так что - его расстрелять теперь за это?

Человек должен сам выбирать свой путь, а не политики за него решать. Поэтому я хочу просто поздравить Тимощука с днем рождения и буду следить за его карьерой», - сказал Леоненко.

Источник — Комсомольская правда

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Комментарии
    digital_summer
      digital_summer, 29.03.2017 18:27
    +3
    Хорошая позиция у Вити - ПОЛИТИКА, значит. Это пока к нему лично домой не пришел моторыло из уренгоя и не начал насиловать его котов
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    metallist_verder
      metallist_verder, 29.03.2017 18:31
    -7
    Есть здоровые люди, есть.
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    Artur Sarhsyan
    Artur Sarhsyan, 29.03.2017 18:45
    +2
    В любой непонятной ситуации, все спихивай на "спорт вне политики". 100% проканает.
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    Tyigena
      Tyigena, 29.03.2017 18:53
    +1
    Человек должен сам выбирать свой путь, а не политики за него решать.
    все верно!человек сам выбирает свой путь! одни становятся ГЕРОЯМИ,другие предателями!
    толя выбрал второй путь!флаг ему в руки и попутный ветер !да!и скатертью дорога!
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    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 29.03.2017 19:01
    0
    Витя как всегда в засаде выслеживает всех
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    ram-le
    online
    ram-le, 29.03.2017 19:32
    0
    Интересно чем отличается герой от предателя? И особенно применительно к футболу. Готов слушать...
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