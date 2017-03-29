ЛЕОНЕНКО: «Тимощук играл в Зените – его расстрелять теперь за это?»

Футбольный эксперт Виктор Леоненко высказал мнение по поводу решения Анатолия Тимощука войти в тренерский штаб «Зенита».
«Я рад, что Тимощук наконец принял решение заканчивать карьеру. Думаю, сейчас все болельщики выдохнули. А говорить о нем как о тренере пока еще рано. Я могу только пожелать ему здоровья и удачи, чтобы у него все получилось. Дух у него есть. Но одного духа мало, нужны еще ум и мастерство.
Толик сам лучше знает - ехать ему в Россию или не ехать. Только он решает, не мы, и не государство, потому что это его будущее. Он ведь в «Зените» играл, выиграл много трофеев, был капитаном команды, так что - его расстрелять теперь за это?
Человек должен сам выбирать свой путь, а не политики за него решать. Поэтому я хочу просто поздравить Тимощука с днем рождения и буду следить за его карьерой», - сказал Леоненко.
Источник — Комсомольская правда
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все верно!человек сам выбирает свой путь! одни становятся ГЕРОЯМИ,другие предателями!
толя выбрал второй путь!флаг ему в руки и попутный ветер !да!и скатертью дорога!
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