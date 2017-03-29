ЛЕОНЕНКО: «Тимощук играл в Зените – его расстрелять теперь за это?»

Футбольный эксперт Виктор Леоненко высказал мнение по поводу решения Анатолия Тимощука войти в тренерский штаб «Зенита».

«Я рад, что Тимощук наконец принял решение заканчивать карьеру. Думаю, сейчас все болельщики выдохнули. А говорить о нем как о тренере пока еще рано. Я могу только пожелать ему здоровья и удачи, чтобы у него все получилось. Дух у него есть. Но одного духа мало, нужны еще ум и мастерство.



Толик сам лучше знает - ехать ему в Россию или не ехать. Только он решает, не мы, и не государство, потому что это его будущее. Он ведь в «Зените» играл, выиграл много трофеев, был капитаном команды, так что - его расстрелять теперь за это?



Человек должен сам выбирать свой путь, а не политики за него решать. Поэтому я хочу просто поздравить Тимощука с днем рождения и буду следить за его карьерой», - сказал Леоненко.