Алексей КАЩУК: «Заслужили быть в числе 16 лучших команд Европы»

Полузащитник «Шахтера» Алексей Кащук стал главным героем сборной Украины U17 в элит-раунде чемпионата Европы. Его дубль во вчерашнем матче против австрийцев помог «сине-желтым» победить (2:1) и квалифицироваться на юношеский чемпионат Европы, который пройдет в Хорватии в мае этого года.

Форвард «горняков» поделился впечатлениями от поединков элит-раунда, рассказал о самых важных голах в своей карьере и очертил задачи на Евро-2017.

– Алексей, поздравляем с удачной игрой в элит-раунде и с попаданием на чемпионат Европы. Какие эмоции испытал после победы?

– Мы все очень счастливы и рады! Все-таки не каждый день завоевываешь право выступать на чемпионате Европы. Вчера были очень сильные эмоции, сложно даже передать словами. Все матчи были тяжелыми и напряженными, ведь в соперники по элит-раунду нам попались команды высокого уровня. Но тем приятнее было выигрывать и тем значимее наш выход на Евро!



– Ты стал главным героем поединка с Австрией. Расскажи о нем. Голы в ворота австрийцев самые важные в карьере?

– Наверное, на данный момент это действительно главные мои голы – они позволили нам выйти из группы. Первый тайм получился для нашей команды тяжелым, действовали больше от обороны. Однако после того, как пропустили, нам ничего не оставалось, кроме как идти вперед. Много атаковали, сравняли счет, почувствовали уверенность и в компенсированное время забили победный мяч. Мы отдали все силы в этом матче и, считаю, заслужили быть в числе 16 лучших команд Европы.



– Уже думаешь о том, чего хотелось бы достичь на чемпионате Европы? Сборная наметила для себя задачи на турнир?

– Пока не думали об этом. Наверное, когда будем собираться перед Евро, то тренер объявит цели на турнир. К тому моменту станут известны соперники и уже можно будет что-то планировать. Наша задача – в каждом матче показывать свой максимум и стремиться к победе. Постараемся пройти на чемпионате Европы как можно дальше.



– Эмоции после такого успеха помогут во встречах украинского чемпионата?

– Конечно, после такого эмоции самые положительные и хороший настрой на ближайшие матчи обеспечен. Ведь в сборной я бился не только за свою страну, я представлял донецкий «Шахтер». Для меня это большая честь и сильная мотивация!