Реал может подать в суд на Жерара Пике

Заявления защитника «Барселоны» Жерара Пике, в которых шла речь о «Реале» и влиятельных болельщиках из ВИП-ложи «Сантьяго Бернабеу», будут внимательно изучены юридическим отделом Королевского клуба, после чего будет принято решение, оставить их без внимания или же подать иск о защите чести и достоинства как клуба «Реал Мадрид», так и посетителей ВИП-ложи.

Серхио Рамос через несколько минут после того, как капитан «Мадрида» и Жерар Пике расстались аж до Класико, сказал, что между ними нет никаких проблем и что отношения между защитниками хороши, как никогда. Действительно, казалось, что все спокойно, однако Пике, который, по сути, является неофициальным пресс-атташе «барселонизма», решил заявить, что на самом деле все совсем не так.

«Мне не нравятся те ценности, которые представляет «Мадрид». При этом я высоко ценю многих его игроков, у меня там много друзей. То, что мне не нравится, – это видеть на трибунах «Сантьяго Бернабеу» некоторых людей. Мне не нравится, как эти люди руководят страной. Личность, обвиняющая Лео Месси и Неймара в определенных правонарушениях и никогда не имевшая претензий к Криштиану Роналду, вдруг оказывается на трибуне, рядом с Флорентино Пересом. Поэтому мне не нравятся те принципы, которые исповедует «Реал Мадрид», как клуб. Повторюсь, у меня дружеские отношения почти со всеми игроками «Мадрида». Просто Вы задали вопрос, а я на него ответил. Я всегда говорю то, что думаю», – сказал Жерар Пике в смешанной зоне после товарищеского матча между сборными Франции и Испании.

Самое интересное, что между Пике и Флорентино Пересом установились уважительные отношения: когда им доводилось встречаться на разных мероприятиях, они всегда тепло приветствовали друг друга. Совсем недавно, например, они встретились в мадридском ресторане El Paraguas.

Слова защитника «Барселоны» вызвали удивление в офисах «Сантьяго Бернабеу», поскольку они вышли за чисто спортивные рамки и несли в себе явно недопустимый уровень неуважения к сопернику.

Помимо высказываний о «Мадриде» и некоторых зрителях на ВИП-трибуне, юристы Королевского клуба изучат слова Пике относительно арбитров:

«Все идет на пользу «сливочным». Арбитры, конечно, могут ошибаться, но это приносит пользу. Я это все очень хорошо вижу. Трудно посчитать ущерб, который нам нанесли арбитры. Мы жаловались, но это бесполезно».