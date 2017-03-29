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ЯРМОЛЕНКО: «Данило Силва часто отрабатывал за меня в защите»

Капитан «Динамо» поблагодарил товарища по команде за проведенные в команде годы

  • 29.03.2017 17:13
  • 366 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко
© ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Капитан «Динамо» Андрей Ярмоленко поблагодарил своего многолетнего партнера Данило Силву за проведенные в команде годы.

- Прощаться всегда тяжело, тем более, когда команду покидает наш друг. За проведенное в «Динамо» время Данило проявил себя самым лучшим образом, был профессионалом с большой буквы. Он переживал за клуб и отдавал ему все силы. Могу с уверенностью сказать – мы расстаемся друзьями, в любую минуту к каждому из нас он может обратиться за помощью. Равно, как и мы к нему.

- Большинство матчей вы провели с Данило Силвой играя на одном фланге…

- Мне всегда было с ним удобно играть. В обороне часто отрабатывал за меня, так как знал, это не моя сильная сторона. Порой Данило приходилось работать вдвое больше. Знаете, сегодня, придя на собрание и попрощавшись, он поблагодарил каждого из нас за проведенные в команде семь лет. И ко мне обратился: «Спасибо. Ярмола, я семь лет забегания за тебя делал, и получил всего две передачи». Все, конечно, засмеялись. Действительно, Данило классный парень, классный футболист. Такие легионеры нам нужны.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    yaarik
      yaarik, 29.03.2017 17:49
    +1
    Мне нравилась игра Данилы Силвы, и на фланге, и в центре обороны тоже.
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    uslan2705721
    online
      uslan2705721, 29.03.2017 17:54
    +1
    «Спасибо. Ярмола, я семь лет забегания за тебя делал, и получил всего две передачи» ))))
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