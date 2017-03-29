Данило Силва попрощался с Динамо

В среду тренировка киевского «Динамо» в рамках подготовки к игре с «Александрией» была пронизана сентиментами.

Попрощаться с партнерами по команде, тренерским штабом и обслуживающим персоналом пришел Данило Силва. Защитник, со дня на день возвращающийся в Бразилию, был неимоверно признателен ставшему для него за семь лет родному клубу

Динамовцы не остались в долгу, громкими овациями и футбольными лутками-прибаутками дав понять, насколько весомым был вклад Данило Силвы в последние успехи клуба. Вместе с «Динамо» бразилец дважды стал чемпионом Украины, дважды обладателем Кубка Украины, обладателем Суперкубка Украины.

«Я неимоверно благодарен «Динамо» за прекрасные семь лет в Украине, за самый яркий период в моей карьере. Киев навсегда останется в моем сердце. Желаю «Динамо» только побед, только золотых медалей, каждому из вас удачи и здоровья, а Украине и ее прекрасным людям – мирного неба», – сказал Данило, тут же попав в объятия друзей-партнеров.