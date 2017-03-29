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Мер Рівного: Проект реконструкції стадіону презентуємо в найближчі дні

Володимир Хомко заявив, що має достатньо коштів для реконструкції футбольної арени

  • 29.03.2017 16:52
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rivne.com.ua. Владимир Хомко
© rivne.com.ua. Владимир Хомко

Міський голова Рівного Володимир Хомко розповів, коли представлять проект реконструкції стадіону «Авангард».

«Вже є проект. На цьому тижні або не початку наступного відбудеться презентація, є відеоролик. Ми зберемо всіх журналістів, я вам презентую вартість, всі абсолютно показники і, якщо все буде нормально, почнемо будівництво стадіону. На це я кошти маю», - сказав Хомко.

Нагадаємо, рівненський «Верес» посідає друге місце в турнірній таблиці Першої ліги і претендує на підвищення у класі.

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