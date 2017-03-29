Мер Рівного: Проект реконструкції стадіону презентуємо в найближчі дні

Міський голова Рівного Володимир Хомко розповів, коли представлять проект реконструкції стадіону «Авангард».



«Вже є проект. На цьому тижні або не початку наступного відбудеться презентація, є відеоролик. Ми зберемо всіх журналістів, я вам презентую вартість, всі абсолютно показники і, якщо все буде нормально, почнемо будівництво стадіону. На це я кошти маю», - сказав Хомко.

Нагадаємо, рівненський «Верес» посідає друге місце в турнірній таблиці Першої ліги і претендує на підвищення у класі.