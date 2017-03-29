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КОПОЛОВЕЦЬ: «Єдине, що може підняти рівень нашого футболу – це гроші»

Відомий футболіст поділився очікуваннями від другої частини чемпіонату

  • 29.03.2017 16:36
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theballsports.com. Михаил Кополовец
© theballsports.com. Михаил Кополовец

Екс-гравець «Карпат» Михайло Кополовець розповів чого чекає від другої частини чемпіонату.

«Я людина не забобонна, тому в усі ці «шістки» і «сімки» (коли сьома команда може грати плей-оф) я не вірю. Нічого вони нашому футболу не дадуть. Ці всі зміни просто струшують повітря і рівень чемпіонату не піднімуть. Єдине, що може підняти його рівень - це гроші, але їх немає.

Подивіться, хто грає нині за клуби Прем’єр-ліги. В основному діти, які виходять на поле, образно кажучи, за цукерки. І який формат для них не придумай, футбол цікавішим не стане. Я грав у Німеччині, і там нічого не вигадують. Починаючи від Бундес-ліги і вниз до регіональних чемпіонатів, усі грають за одним форматом у два кола. Тим самим, який колись був у нас», - сказав Кополовець.

Источник — ПлюсСпорт

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