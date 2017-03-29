ПИКЕ: «Реал выиграл ЛЧ благодаря голу из офсайда, но все молчали»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что благосклонность судей к каталонскому клубу является выдумкой злопыхателей.

«Когда это судьи были благосклонны к нам? В Лиге чемпионов? А, я уж подумал, что вопрос про Ла-лигу. В примере было такое время.

Мы обсуждаем исторический камбэк с «ПСЖ», а вы сосредоточены на судействе. А когда «Реал» выигрывал Лигу чемпионов благодаря голу Серхио Рамоса из офсайда, то все молчали», – сказал Пике.