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ПИКЕ: «Реал выиграл ЛЧ благодаря голу из офсайда, но все молчали»

Защитник каталонского клуба – о критике со стороны врагов клуба

  • 29.03.2017 16:24
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ФК Барселона. Жерар Пике
© ФК Барселона. Жерар Пике

Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что благосклонность судей к каталонскому клубу является выдумкой злопыхателей.

«Когда это судьи были благосклонны к нам? В Лиге чемпионов? А, я уж подумал, что вопрос про Ла-лигу. В примере было такое время.

Мы обсуждаем исторический камбэк с «ПСЖ», а вы сосредоточены на судействе. А когда «Реал» выигрывал Лигу чемпионов благодаря голу Серхио Рамоса из офсайда, то все молчали», – сказал Пике.

Источник — Goal.com

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