ПИКЕ: «Реал выиграл ЛЧ благодаря голу из офсайда, но все молчали»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что благосклонность судей к каталонскому клубу является выдумкой злопыхателей.
«Когда это судьи были благосклонны к нам? В Лиге чемпионов? А, я уж подумал, что вопрос про Ла-лигу. В примере было такое время.
Мы обсуждаем исторический камбэк с «ПСЖ», а вы сосредоточены на судействе. А когда «Реал» выигрывал Лигу чемпионов благодаря голу Серхио Рамоса из офсайда, то все молчали», – сказал Пике.
Источник — Goal.com
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