26 марта завершился грандиозный «Выезд года» на футбольный матч Хорватия – Украина в рамках проекта «Вірні збірній», который прошел при поддержке спонсора национальной команды пивоваренной компании «Перша приватна броварня».

Корреспонденты Sport.ua были на «борту» этого фан-тура и немного отдохнув от впечатлений и массы эмоций – делимся с вами тем, что происходило на протяжении нескольких дней до и после матча Хорватия – Украина.

Отчет о матче и видеообзор поединка Хорватия – Украины вы можете почитать здесь, а пока поговорим о болельщиках.

Старт

В начале года стало известно о беспрецедентном доселе событии – организации выезда более 1 тысячи болельщиков на игру сборной Украины, причем, не в соседние страны, а в не такую уж и близкую Хорватию.

Признаемся честно, поначалу довольно скептически относились к такой идее, тем более, что доселе такого опыта подобных выездов для болельщиков в Украине не было. Но когда проект начал накатывать «снежным комом» по всем фронтам, а мы познакомились с организаторами акции, стало ясно – быть добру! И выезду.

Подготовка

Как только стартовала акция «Вірні збірній», то большинство желающих поехать пребывало в некоем информационном ступоре, «что, куда, почем». Впоследствии, все было «разрулено», не без участия и Sport.ua, где прошла веб-конференция с организаторами поездки, поэтому кто хотел и имел возможность, тот поехал.

Имеем смелость предположить, что поездка не последняя, поэтому организаторы учтут все пожелания и сделают выводы.

Поездка

Весь фан-тур был разделен на несколько дней и групп. Болельщики, воины АТО с семьями и журналисты.

Первыми на хорватскую землю отправились представители медиа, выехавшие из Киева еще во вторник (матч, напомним, состоялся в пятницу). В среду отправились автобусы с воинами АТО и болельщиками. Также часть автобусов выехала из Украины в четверг и прибыла в Загреб непосредственно под сам матч.

Все пограничные формальности проходились довольно быстро, так как заблаговременно пограничники были проинформированы о фан-туре, поэтому часть автобусов на границе пропускали без очереди. К слову, на границах Украина – Венгрия и Венгрия – Хорватия, а также в обратном направлении, практически отсутствуют очереди (вспоминая страшные польские контрольно-пропускные пункты…).

Конечно, не могло все пройти гладко, были и «косяки». Во-первых, некоторые болельщики изрядно перебрав были, мягко говоря, буйными, что организаторам просто пришлось высаживать самых буйных по пути. Во-вторых, назовем это «сервис по-украински». В автобусах почему-то категорически не работали туалеты, что создало некоторые неудобства для туристов, так как «ездить на сухую» наш народ не умеет, а остановки раз в 3-4 часа – это уж слишком редко. Была ли это хитрая задумка организаторов с целью сократить количество пьющих, или же так работают автобусные перевозчики – остается гадать.

Отметим, что в Хорватию из Украины в рамках проекта «Вірні збірній» прибыло 27 автобусов! Столько же, кстати, и уехало!

В целом, по отзывам болельщиков и личным впечатлениями журналистов – поездка на автобусе в 15-30 часов прошло отлично. Новые знакомства, эмоции и впечатления, насколько, конечно, позволил автобус :)

Загреб

Сам город, вопреки ожиданиям, оказался совсем небольшим, но по-своему интересным. Если в общем, то обычный европейский город без каких-либо ярких особенностей. Свои фишки типа самого короткого фуникулера в мире или стреляющей пушки есть, но в целом, ничего необычного.

Местная полиция подошла к предстоящему поединку со всей серьезностью. В эти дни в Загребе, наверное, были собранные все полицейские страны. По ощущениям, на каждого болельщика приходилось по несколько полицейских. Одни шутили, что это следят за нами, другие – что оберегают от нападений местных. Хорватские фаны известны своим буйным нравом, но в этот раз активные болельщики, ультрас, договорились «о мире и ненападении».

Украинские болельщики довольно вальяжно чувствовали себя в центре Загреба, попивая пиво и исполняя национальные песни. Каких-то локальных конфликтов замечено не было, что уже хорошо!

Также был устроен серьезный досмотр в несколько кордонов на самом стадионе, поэтому пронести что-либо запрещенное автоматически становилось нереально. Да особо и никто не пытался.

День матча и «Максимир».

В день матча болельщиков и журналистов ожидал насыщенный день! Сначала часть делегации отправилась в один из детских домов, где вручила подарки сиротам, а затем состоялся матч дружбы между болельщиками сборных Хорватии и Украины. В игре принимали участие болельщики, журналисты, ветераны АТО и ветераны хорватской войны середины 90-х. Дружелюбная атмосфера и взаимоуважение – превыше всего! Матч завершился со счетом 8:7, но победила все равно дружба.

На парковке около стадиона «Максимир» была организована специальная зона для украинских болельщиков, где разместился весь наш транспорт и сотни фанатов. Пиво, хот-доги и сосиски были доступны каждому. Предприимчивые продавцы принимали не только куны (хорватская валюта), но и доллары с евро, естественно, по хорошему для себя курсу.

Интересно, что под стадионом, как и на самом стадионе, наливали алкогольное пиво, чего не часто встретишь на международном матче.

Украинским болельщикам была отведена вся южная трибуна, которую они заполнили настолько максимально, насколько могли. По нашей информации, на матче присутствовало около двух тысяч украинских болельщиков. Хорватов же было около 25 тысяч. Тяжело сказать, рекорд это или нет, но такого массового выезда так сразу и не припомнишь.

Болельщики, приехавшие в рамках проекта «Вірні збірній» получили от организаторов фирменные курточки и шарфы, поэтому украинская трибуна была практически однотонно, что смотрелось очень красиво.

Болели, правда, на 3+. Видно, что для многих это был едва ли не первый поход на стадион, потому что «заряды» звучали не так слаженно, как например, гимн Украины. Но есть к чему стремиться, научимся!

Дорога домой

Дорога домой выдалась еще легче, чем в Загреб. Дело в том, что автобусы с украинцами от Загреба и до границы Венгрия – Украина сопровождала сначала хорватская полиция, а затем венгерская, поэтому остановок было минимум, мчали с мигалками на пределе дозволенного.

Как оказалось впоследствии, в соседней Сербии играл московский «Спартак», а на выезд из России отправилось около 10 тысяч россиян. Видимо, европейские полицейские решили поберечь «красно-белых», взяв под опеку «желто-синих», не позволив произойти различным столкновениям. Но это уже другая история.

Sport.ua благодарит организаторов проекта «Вірні збірній» и украинских болельщиков за этот классный выезд!