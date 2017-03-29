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МАРКЕВИЧ: «Лучше бы Тимощук начал тренерскую карьеру в Украине»

Специалист прокомментировал переход украинца в тренерский штаб «Зенита»

  • 29.03.2017 16:01
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ФК Металлист. Мирон Маркевич
© ФК Металлист. Мирон Маркевич

Глава комитета национальных сборных команд Украины Мирон Маркевич высказал мнение по поводу решения Анатолия Тимощука войти в тренерский штаб «Зенита».

«Я не очень хорошо знаю Тимощука как человека. Да, он был неплохим футболистом. Мы немного работали вместе в сборной. Как я могу относиться к его решению принять предложение «Зенита»? Негативно, конечно. Он может по-разному оправдывать этот поступок, но это ничего не изменит. Лучше бы он начал карьеру в Украине», - сказал Маркевич.

Источник — Комсомольская правда

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