МАРКЕВИЧ: «Лучше бы Тимощук начал тренерскую карьеру в Украине»

Глава комитета национальных сборных команд Украины Мирон Маркевич высказал мнение по поводу решения Анатолия Тимощука войти в тренерский штаб «Зенита».
«Я не очень хорошо знаю Тимощука как человека. Да, он был неплохим футболистом. Мы немного работали вместе в сборной. Как я могу относиться к его решению принять предложение «Зенита»? Негативно, конечно. Он может по-разному оправдывать этот поступок, но это ничего не изменит. Лучше бы он начал карьеру в Украине», - сказал Маркевич.
Источник — Комсомольская правда
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