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Впервые за 15 лет Динамо осталось без бразильцев

Данило Силва был последним представителем самой футбольной страны мира в киевском клубе

  • 29.03.2017 15:53
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fpl.ua. Данило Силва
© fpl.ua. Данило Силва

После ухода Данило Силвы из «Динамо», в киевском клубе впервые за 15 лет не осталось ни одного бразильского футболиста.

Первым бразильским легионером киевлян был форвард Леандро Машаду, который перешел из «Интернасьоналя» в июле 2002 года - спустя 1,5 месяца после прихода Игоря Михайловича на пост президента клуба. С тех пор в «Динамо» выступало 17 бразильских игроков.

В конце сезона в «Динамо» может вернуться Жуниор Мораес, который выступает в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» на правах аренды. Напомним, китайский клуб имеет право на выкуп футболиста.

Источник — Обозреватель

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