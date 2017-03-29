Впервые за 15 лет Динамо осталось без бразильцев

После ухода Данило Силвы из «Динамо», в киевском клубе впервые за 15 лет не осталось ни одного бразильского футболиста.

Первым бразильским легионером киевлян был форвард Леандро Машаду, который перешел из «Интернасьоналя» в июле 2002 года - спустя 1,5 месяца после прихода Игоря Михайловича на пост президента клуба. С тех пор в «Динамо» выступало 17 бразильских игроков.

В конце сезона в «Динамо» может вернуться Жуниор Мораес, который выступает в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» на правах аренды. Напомним, китайский клуб имеет право на выкуп футболиста.