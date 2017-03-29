БЕЛАНОВ: «Осечка сборной Украины в матче с Хорватией ничего не значит»

Обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов оценил шансы сборной Украины на выход из отборочной группы к ЧМ-2018 после поражения Хорватии.

- Не станет ли поражение от хорватов тем психологическим грузом, который будет давить на украинскую сборную вплоть до очередного поединка в группе?

- Осечка в выездном матче с фаворитом еще ничего не значит. В футболе никто не застрахован от поражений, а тем более со столь сильным соперником. Не думаю, что неудача наложит на ребят какой-то отпечаток. Матч в Загребе был очередным испытанием - и для них, и для Андрея Шевченко, который в сложные для украинского футбола времена вызвался встать у руля главной команды. Мой коллега по трофею делает первые шаги на тренерском поприще, и несмотря на всевозможные трудности (в том числе и кадровые), старается их преодолевать. Шевченко нужно больше доверять и поддерживать, и я уверен, что результат не заставит себя долго ждать.

А что касается поражения от Хорватии, то никто в нем не усматривает трагедии. Важно сделать правильные выводы, перевернуть страницу и двигаться дальше. Многое будет зависеть и от уверенности в собственных силах. Вспомните, как перед отборочным турниром к чемпионату мира 2006 года Олег Блохин заявил, что его команда выйдет из группы с первого места. Тогда всем это показалось нереальным, но в итоге все произошло именно так! Вот и теперь все в руках наших футболистов.

- Побывавший на матче в Загребе главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сказал, что не сомневается в выходе Хорватии из группы с первого места. Вместе с тем на итоговой второй строчке португалец хочет видеть Украину.

- Впереди еще целых пять матчей и ситуация в турнирной таблице может в любой момент измениться. Хотя лично я не являюсь сторонником считать чьи-то очки и места, ведь в первую очередь нужно думать о своих достижениях. Нашу команду ждут важные матчи, в ближайшем из которых предстоит встретиться с Финляндией. В это же время Исландия будет играть с Хорватией. Вполне допускаю, что в упорной борьбе с амбициозными островитянами хорваты потеряют очки. Стало быть, ситуация в группе вновь может обостриться и не выглядеть столь однозначно. Но как бы там ни было, а по части турнирной судьбы нашей сборной, с Моуринью нельзя не согласиться.