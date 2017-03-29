Не стреляйте в пианиста!

Поскольку некоторые все еще находятся под впечатлением поражения от Хорватии, продолжая винить в нем наших футболистов, предлагаю Вам краткий исторический экскурс в прошлое сборной. Дабы элементарно понимать, чего и от кого мы всенепременно требуем.

В официальных соревнованиях по футболу сборная Украины участвует уже более двадцати лет. За это время она пыталась пробиться в финальную часть Кубка мира и Евро десять раз (не считая текущего отборочного цикла и Евро-2012, в котором мы участвовали на правах хозяев турнира). Удавалось же преодолеть отбор лишь дважды. Это 20% успешности, на всякий случай.

Для сравнения возьмем тех же хорватов. Начав писать свою историю одновременно с нами, они одиннадцать раз играли в квалификации. И лишь дважды не смогли ее пройти. Если можно так выразиться, ситуация более чем зеркальная. Так это с ними мы обязаны были сыграть лучше, и именно в наших нынешних условиях?

Особо подчеркну, что Хорватия является частью бывшей Югославии, в футбольном отношении менее благополучной, нежели СССР. Уж если говорить о достижениях на момент распада этих государств. А мы с Вами так любим высчитывать процент вклада украинцев в успехи советского футбола.

Так вот, есть четкий водораздел между двумя эпохами – конец прошлого века. С тех пор хорваты, пожалуй, добились большего, чем сборная всей Югославии за столько же предыдущих лет. А вот Украина, увы, практически все это время являлась посредственной футбольной державой, одной из многих. И в своей новой, независимой истории не добилась ровно ничего выдающегося.

Для тех, кто забыл или не знает, приведем факты.

Отбор на Евро-1996. Украина заняла 4-е место из пяти в группе, обойдя лишь Эстонию. Тренеры – Базилевич, Сабо и Коньков (по очереди).

Отбор на ЧМ-1998. 2-е место в группе. Выделю победу над Португалией. Вперед пропустили только чемпионов Европы – немцев. В плей-офф проиграли хорватам. Принято считать, что в этом виновен норвежский арбитр. Хорватия в итоге выиграла «бронзу». Что ж, этот цикл, с натяжкой, можно занести в актив. Во всяком случае, сборная была конкурентна. Тренер – Сабо.

Отбор на Евро-2000. 2-е место после чемпиона мира – Франции. В плей-офф проиграли Словении. Не суть важно, из-за чьей именно ошибки. Два случая – совпадение. Словенцы на Евро финишировали последними в группе, а вот французы его выиграли. Тренер – Сабо. Не французов, естественно.

Отбор на ЧМ-2002. 2-е место после Польши. В целом группу без явных фаворитов прошли ни шатко, ни валко. И, по большому счету, провалились именно здесь. В плей-офф попали под немецкий каток. Три случая – система, они же – закономерность. Германия-то на Мундиале взяла «серебро». А вот поляки таки-замкнули свою группу. Тренер – Лобановский.

Отбор на Евро-2004. 3-е место после Испании и Греции. Выделю победу над греками – как-никак, пусть на хромой козе, но выигравшим тот Кубок Европы. Однако это была лишь одна из двух наших побед в восьми матчах. Тренер – Буряк.

Отбор на ЧМ-2006. 1-е место в группе без явных фаворитов. Выделю крупную победу над Турцией на выезде. Как-никак, а туркам посчастливилось выиграть «бронзу» предыдущего Мундиаля. В целом же, неважно с кем, неважно как – ух ты, мы вышли из бухты!

ЧМ-2006. Погром от фаворита. Разгром аутсайдера. Выцарапанная победа над зауряднейшим соперником, при неоднозначном судействе. На выходе – плей-офф. Проход в четвертьфинал лишь за счет пенальти – фактическая ничья. А там – болезненное поражение от будущих чемпионов мира. В любом случае, это наше все в истории сборной. Тренер – Блохин.

Отбор на Евро-2008.4-е место в группе. Кроме двух лучших команд мира – Италии с Францией – вперед пропустили Шотландию. Тренер – Блохин.

Отбор на ЧМ-2010. 2-е место после Англии. Победу над нею выделять не буду: к этому времени англичане уже решили свою задачу и не имели турнирной мотивации. В плей-офф мы проиграли Греции (мне, единственный раз в жизни, удалось предсказать и выездные 0:0, и домашние 0:1 еще до первой игры). Греки в ЮАР были третьими в своей группе, обойдя Нигерию и пропустив вперед Корею. Украину же тренировал Михайличенко.

Евро-2012. 3-е место в группе. Как уже было сказано, сюда мы прошли без отбора. Волевая победа над Швецией. Безнадега с Францией. И поражение от Англии, при в целом неплохой игре и резонансных судейских решениях. Мы любим вспоминать незасчитанный гол Девича, но при этом предпочитаем забывать незафиксированный в этой же атаке офсайд Милевского. И французы, и англичане вылетели уже в четвертьфинале. Наш тренер – Блохин.

Отбор на ЧМ-2014. 2-е место после Англии. В плей-офф проиграли Франции. Выделю домашнюю победу над нею – первую и единственную победу сборной Украины в истории, одержанную над топ-командой в матче, который имел для нее турнирное значение. На Мундиале англичане финишировали последними в группе. Французы дошли до четвертьфинала, где уступили будущему чемпиону – Германии.

С учетом крайне сложной ситуации, в которой оказалась наша сборная после бегства Блохина и последующего провального отрезка отбора, занес бы в актив и этот цикл. С точки зрения конкурентоспособности. Тренер – Фоменко.

Отбор на Евро-2016. 3-е место после Испании и Словакии. И первая, историческая победа в плей-офф – с шестой попытки: над Словенией. Как итог, впервые преодолена квалификация чемпионата Европы. Но для этого нам понадобилось увеличение количества его участников в полтора раза.

Евро-2016.Проиграны все три матча в группе, без единого забитого мяча. Причем, худшую игру Украина показала в игре с Северной Ирландией – предполагаемым аутсайдером. Все наши соперники по отборочной и финальной группам вышли в плей-офф. Испанцы, словаки и северные ирландцы выбыли уже в 1/8 финала. Поляки – в четвертьфинале, немцы – в полуфинале. Наш тренер – Фоменко.

О положении дел на сегодня и наших перспективах я говорил в прошлый раз. Сегодня же, с оглядкой на приведенные исторические факты, хотелось бы подчеркнуть следующее.

1. Нынче мы играем в группе с явным фаворитом, которым, безусловно, является Хорватия. У команд в этом статусе Украина не выигрывала никогда. За исключением плей-офф с французами, по сумме матчей проигранного. Максимум, на что можно надеяться: отсутствие мотивации у хорватов в последнем туре (прецедент Англии-2009).

2. Помимо этого, в нашей группе – четвертьфиналист последнего Евро: Исландия, а также Турция, которой для выхода в плей-офф там не хватило самой малости. То есть, по определению, более успешные команды, чем Украина, на момент старта квалификации. У таких соперников мы, если и выигрываем, то, как правило, с изрядным трудом.

3. Приведенная выше статистика свидетельствует никак не о том, что Украине дико не везло на протяжении четверти века. А скорее о том, что она банально хуже играет в футбол, чем все или почти все те, кто обходил ее раз за разом все это время. Нам это следует понять и принять.

4. Исходя из вышесказанного, а также глядя на происходящее из ямы, в которой сегодня оказался наш футбол, следует признать: и третье, и четвертое место в этой группе будет вполне закономерным результатом для сборной Украины. Если же удастся вырвать второе, это будет однозначно большой успех. Но добиваться его Украина отнюдь не обязана. Как карта ляжет…

5. Все разговоры о том, хотим мы или не хотим куда-то ехать, имеют смысл только тогда, если нас туда позовут. В нынешней ситуации мы абсолютно объективно можем проехать мимо кассы, и до этого попросту не дойдет. Но если дойдет, то отказ от участия может повлечь за собой санкции ФИФА. И об этом тоже наверняка помнят все те, кому это положено. Не хочу вовлекать Вас в плоскость конспирологии, но и этот аспект не учитывать нельзя.

Мораль сей басни: не стреляйте в пианиста – он играет, как умеет!

Сборная Украины никогда не была выдающейся футбольной командой, потому каждому ее успеху стоит радоваться, а каждую неудачу - воспринимать философски.

И не требовать от нее результата на том простом основании, что эти ребята представляют твою страну. А страна истосковалась по победам.

Для того чтобы побеждать, мало «отдаваться» и «відпрацьовувати» на поле. В футбол выигрывают не давалки и отработчики – те, кто лучше в него играет. По крайней мере, в большинстве случаев. И вы хоть застрелите этого несчастного тапера, а сложнее «Собачьего вальса» он вам вряд ли что-то на клавишах изобразит.

А потому, если Вы считаете себя болельщиком сборной Украины, то Вы должны ее поддерживать в тяжкую годину, а не соревноваться с неврастениками в придумывании новых оскорблений для ее игроков. Не стреляйте в пианиста! Благодарите Бога, что для Вас пока еще есть кому играть…