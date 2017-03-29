НБА. Впервые в истории два игрока набрали по 20 трипл-даблов за сезон

Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набрав 24 очков, совершив 11 подборов и отдав 13 передач в матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт», оформил 20-й трипл-дабл в сезоне. Таким образом, впервые в истории лиги сразу два игрока сумели одновременно совершить по 20 трипл-даблов в течение одного сезона.

Кроме Хардена это удалось разыгрывающему «Оклахома-Сити» Расселлу Уэстбруку, в активе которого уже 37 трипл-даблов в нынешнем регулярном чемпионате.