НБА. Впервые в истории два игрока набрали по 20 трипл-даблов за сезон

Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набрав 24 очков, совершив 11 подборов и отдав 13 передач в матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт», оформил 20-й трипл-дабл в сезоне. Таким образом, впервые в истории лиги сразу два игрока сумели одновременно совершить по 20 трипл-даблов в течение одного сезона.
Кроме Хардена это удалось разыгрывающему «Оклахома-Сити» Расселлу Уэстбруку, в активе которого уже 37 трипл-даблов в нынешнем регулярном чемпионате.
Источник — Планета Баскетбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.