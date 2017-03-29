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Матч Хорватия — Украина стал историческим для украинских болельщиков

Поединок отбора ЧМ-2018 в Загребе посетили 1708 украинских болельщиков

  • 29.03.2017 14:30
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Sport.ua
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Поединок отбора Чемпионата Мира-2018 Хорватия -Украина, который состоялся в Загребе 24 марта, стал историческим для украинского футбола. Так, матч на стадионе «Максимир» посетило 1708 украинских болельщиков. Это фанатский рекорд для выездных матчей сборной Украины. 
 
Следующий поединок наша главная команда проведет опять же на выезде: на этот раз подопечные Андрея Шевченко сыграют с финнами в городе Тампере.

Источник — ТК Футбол

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