ГАУЧО: «Я играл лучше, чем Роналду»

В прошлом довольно известный нападающий, а ныне главный тренер бразильского «Гремио», Ренато Гаучо, в своем интервью ESPN безо всякой скромности высказался о том, что в свое время он показывал футбол более высокого уровня, чем Криштиану Роналду.
• О своем превосходстве над Криштиану
«Конечно, я играл лучше него. Многие болельщики нынешнего поколения не получили возможности понаблюдать за моей игрой. Я очень хотел бы посмотреть на Роналду, выступающего в клубах, цвета которых доводилось защищать мне. Иногда заработную плату нам задерживали на несколько месяцев, однако мы все равно до конца боролись за чемпионство. Несомненно, сейчас я бы хотел выступать за «Реал Мадрид», играя раз в неделю на «Сантьяго Бернабеу» в окружении одноклубников, которые являются просто монстрами».
• О стиле игры Роналду
«Это настоящий монстр, отличный футболист, но он работает больше на силу, нежели на технику. Стало неинтересно наблюдать за тем, как на левом фланге Криштиану уже не может создать практически ничего. Я был более универсален, ведь меня могли использовать как слева, так и в центре и справа».
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