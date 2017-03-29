ГАУЧО: «Я играл лучше, чем Роналду»

Нуну смотри чтоб этот щенок "взрослую собаку" в клоче не порвал.

Вы придираетесь, любезнейший Я, допустим, тоже прочел пять минут назад, и уже хотел "но...

Скорее всего так и есть, но, когда я читал об этом не было информации ни в статье, ни в постах.

Одинокий волк, 29.03.2017 14:04 Первый просил указать ему место.---------------------------------...

Тільки він просив тоді, коли заголовок був зовсім іншим і геть не відображав текст.