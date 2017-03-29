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Артем ФРАНКОВ: «Данило Силву никто из Динамо не выгонял»

Главред «Футбола» рассказал об уходе бразильца из киевского клуба

  • 29.03.2017 14:21
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Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков в своей конференции поделился мнением относительно ухода Данило Силвы из «Динамо».

«Данило Силва несколько месяцев благополучно лечился, получая ну очень непростую зарплату. Никто никого не выгонял, «согласие есть продукт при полном непротивлении сторон», - написал Франков.

Источник — MatchDay

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