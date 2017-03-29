Идеальная «десятка» по версии Оле-Гуннара Сульшера

Легендарный форвард «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер собрал идеального десятого номера, взяв среди прочих что-то у Пола Скоулза, Криштиану Роналду, Диего Марадоны, Райана Гиггза и Лионеля Месси.
Идеальный десятый номер, по мнению Оле-Гуннара Сульшера, должен обладать:
- видением Диего Марадоны
- техникой Лионеля Месси
- ударом Криштиану Роналду
- правой ногой Пола Скоулза
- левой ногой Райана Гиггза
Источник — УЕФА
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