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Идеальная «десятка» по версии Оле-Гуннара Сульшера

Бывший форвард «Ман Юнайтед» собрал совершенного десятого номера

  • 29.03.2017 14:12
  • 428 просмотров
  • 2 комментария
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eurosport.com. Оле-Гуннар Сульшер
© eurosport.com. Оле-Гуннар Сульшер

Легендарный форвард «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер собрал идеального десятого номера, взяв среди прочих что-то у Пола Скоулза, Криштиану Роналду, Диего Марадоны, Райана Гиггза и Лионеля Месси.

Идеальный десятый номер, по мнению Оле-Гуннара Сульшера, должен обладать:

  • видением Диего Марадоны
  • техникой Лионеля Месси
  • ударом Криштиану Роналду
  • правой ногой Пола Скоулза
  • левой ногой Райана Гиггза

Источник — УЕФА

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Комментарии
    rizzo
      rizzo, 29.03.2017 14:20
    0
    3 из 5 - МЮ. Не удивил.
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 29.03.2017 14:31
    0
    а что подразумевает левая и правая нога, если отдельно имеется характеристика "удар" ?
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