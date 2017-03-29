Звезда теряет двух игроков перед матчем с Днепром

«Звезда» продолжает подготовку к матчу второго этапа чемпионата Украины на базе «Металлист» в Высоком. Сегодня команда Романа Монарева вернулась к обычному режиму тренировок, чтобы подойти к поединку с «Днепром» в полной боевой готовности.

За три дня до выездной встречи 23-го тура команда из Кропивницкого столкнулась с серьезными кадровыми проблемами в обороне. В лазарете «Звезды» находятся два защитника: Максим Ковалев и Наилсон. Оба игрока, скорее всего, не успеют восстановиться к ближайшему матчу.